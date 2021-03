Journée spéciale : 17 Mars 2020 - 17 Mars 2021 : 12 mois qui nous ont changés

Notre quotidien a basculé avec ces mots : "Nous sommes en guerre". Des mots prononcés un lundi soir, à 20h par le Président de la République. Des mots qui, le lendemain à midi, se traduiront par le début d'une période inédite : un confinement. Bientôt, les Français applaudiront à leurs fenêtres tous les soirs à 20h, ils rempliront des attestations pour certifier de la nécessité de leurs trajets, les stocks de pâtes et de papier toilette seraient mis à rude épreuve. Des personnalités politiques et médiatiques émergeront, d'autres s'effaceront, l'hôpital sera en tension. Au milieu, il y a ceux de nos proches, de nos connaissances, de nos célébrités que nous perdrons. C'est le fondement même de notre quotidien, de notre travail, de notre vie de famille que cette crise ébranle. Aujourd'hui encore, les restaurants, les cinémas, les théâtres et tant d'autres lieux que nous considérions comme acquis ne sont pas ouverts.

Mais de ces temps compliqués vont émerger des héros, jusqu'alors inconnus ou ignorés. Des valeurs aussi comme la proximité, le circuit court, l'entraide, la solidarité. Nous avons parlé de nos jeunes, nous avons parlé de nos agriculteurs, c'est maintenant à nous tous que France Bleu consacre une journée spéciale. Cette année nous a changé, parlons-en, ensemble.

Au programme de cette journée spéciale :

Toute la journée, les 44 stations du réseau France Bleu vont vous présenter celles et ceux qui, au plus près de vous, vous ont permis de traverser cette année folle, ceux que vous avez identifié comme les nouveaux héros de nos territoires.

Les émissions nationales aussi donneront la parole à ces visages souvent salvateurs :

5h - 6h : Le club des Lève-Tôt commence cette journée spéciale avec des reportages et des entretiens qui nous replongent dans les 12 derniers mois.

: Le club des Lève-Tôt commence cette journée spéciale avec des et des qui nous replongent dans les 12 derniers mois. 12h - 13h : On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission avec ceux qui nous ont fait rire (par choix ou malgré eux) : Noam Cartozo , humoriste qui a lancé "Questions pour un balcon", Lisa Pariente , youtubeuse auteure de la parodie "Corona Song" et Bérangère Baucher , directrice éditoriale au Robert pour nous parler du "Dicovid" issu de l’appel lancé fin 2020 aux internautes par Le Robert et l’Oulipo.

: On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission avec ceux qui nous ont fait (par choix ou malgré eux) : , humoriste qui a lancé "Questions pour un balcon", , youtubeuse auteure de la parodie "Corona Song" et , directrice éditoriale au Robert pour nous parler du "Dicovid" issu de l’appel lancé fin 2020 aux internautes par Le Robert et l’Oulipo. 13h - 14h : Une heure en France revient sur les initiatives, les actions locales, les rôles des responsables politiques locaux.

: Une heure en France revient sur les les actions locales, les rôles des responsables politiques locaux. 14h - 15h : Minute Papillon! nous parle de l'impact de cette période sur le quotidien de nos médecins généralistes face à des histoires personnelles souvent bouleversantes. Nous verrons également l'impact de la pandémie sur les femmes .

: Minute Papillon! nous parle de l'impact de cette période sur le quotidien de nos face à des histoires personnelles souvent bouleversantes. Nous verrons également l'impact de la pandémie sur . 15h - 16h : C'est déjà demain vous présente 4 associations qui se sont bougées pour améliorer le quotidien des oubliés de la crise.

: C'est déjà demain vous présente pour améliorer le quotidien des oubliés de la crise. 19h - 20h : Accès direct tend à nouveau la main aux représentants du milieu culturel : directeurs de théâtre, représentants du monde du cinéma et des concerts.... Nous mettrons en avant des expérimentations régionales qui pourraient venir aider la culture.

: Accès direct tend à nouveau la main aux : directeurs de théâtre, représentants du monde du cinéma et des concerts.... Nous mettrons en avant des expérimentations régionales qui pourraient venir aider la culture. 20h - 21h : Comment les nouveaux talents se sont-ils engagés ? On en parle dans Nouvelle Scène.

Vos rendez-vous d'humour aussi feront la part belle à cette année avec Charlie et Styl'O et Willy Rovelli.

Une journée spéciale à suivre sur notre site internet également dans notre dossier : "2020 - 2021 : 12 mois avec le coronavirus qui ont changé nos vies".