Journée spéciale armée : dans la lunette des tireurs d'élite du bataillon d'Acier de Bitche

La joue collée contre la cross de son fusil de précision, le caporal chef Briand vise une cible de 45 cm de diamètre située à 1.200 mètres. Avec un petit groupe, le tireur d'élite s'apprête à partir en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en début de l'année prochaine. Une mission en extérieur (OPEX) de quatre à six mois pour soutenir les troupes ivoiriennes, notamment pour du renseignement. France Bleu Lorraine Nord l'a suivi dans son entrainement, au 16eme bataillon de chasseurs à pied de Bitche, en Moselle.

En ligne de mire

Les cibles ne sont que des petits points, à peine visible à l'œil nu. Allongé au sol et l'épaule collée à son PGM Hécate II, le caporal chef Briand écoute les informations données par son spotteur. Ce dernier est un autre soldat, placé à ses côtés et équipés de jumelles longues distance. Il va lui indiquer avec précisions comment régler sa lunette de précision. "Il y a tout une séquence de tir, tout un dialogue entre les deux", décrit Briand, avant de charger son arme.

Lorsque sa cible est verrouillé, les deux soldats disent "vert" successivement. Le tireur d'élite presse alors la détente et la balle part. La puissance de la détonation est de 198 décibels, en comparaison le décollage d'un avion atteint les 160 décibels. A l'autre bout du champs de tir : un rond de 45 mètres de diamètre, situé à 1.200 mètres pour les cibles antipersonnel et 1.800 mètres pour un véhicule à détruire. "On vise l'endroit le plus large du corps pour avoir le plus de chance de faire un coup au but", ajoute le tireur d'élite.

Pression atmosphérique, vent, température...