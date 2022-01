"Avoir 20 ans en 2020" : "la crise a renforcé la précarité et l'isolement" dit Victoria, étudiante à Limoges

C'est une journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022" ce lundi sur le réseau France Bleu, et donc sur France Bleu Limousin. Est-il plus dur d'être jeune actuellement qu'il y a 20, 30 ou 40 ans ? En ces temps de Covid-19, Victoria Montuschi, 21 ans, étudiante et vice-présidente du très dynamique Bureau des Elèves de la filière Staps de Limoges (études de sport) reconnaît que la crise a rajouté des difficultés, mais elle garde aussi espoir.

Invitée de France Bleu Limousin ce lundi, elle a estimé "qu'on vit dans une période où il est compliqué de ne pas craindre d'être pas craindre d'être contaminé par le Covid-19 ou encore de contaminer nos proches les plus vulnérables". "Mais notre plus grosse préoccupation", a-t-elle poursuivi, "c'est nos études, notre avenir car on se rend compte qu'on a passé plus d'un an à distance, et certains le sont encore aujourd'hui, et du coup _on est préoccupé par la qualité de notre diplôme_, va-t-il être aussi reconnu que dans les années passées, sans la crise sanitaire" s'est-elle interrogée ?

Il est vrai que pour les étudiants, la situation est particulière. "Pour les licences, les écoles ou les IUT, Il est compliqué aujourd'hui de trouver un stage, ou alors ils sont reportés, et certains qui ont des jobs étudiants n'ont pas la certitude de garder leur travail et du coup de pouvoir subvenir à leurs besoins" s'est inquiété Victoria.

Réouverture de la halles aux étudiants ce jeudi

En fait, la pandémie n'a fait que renforcer une précarité déjà existante bien avant 20219. "On remarque au niveau du Bureau que la crise sanitaire renforce la précarité et l'isolement au niveau des étudiants et particulièrement des étudiants étrangers qui viennent juste d'arriver en France". Mais quand on a 20 ans aujourd'hui, on est aussi très solidaire. L'an passé d'ailleurs, le BDE des Staps avait ouvert, en février, "la halle aux étudiants" à la fac de la Borie, où des étudiants pouvaient venir chercher des denrées, mais aussi des vêtements et des produits d'hygiène. "On la rouvre jeudi" a annoncé Victoria Montuschi. "On a mis du temps à la rouvrir car on avait besoin d'un fournisseur stable pour pouvoir la pérenniser" a-t-elle précisé.

Malgré toutes ces incertitudes et ces inquiétudes, il y a (heureusement !) des motifs d'être heureux et satisfait quand on a 20 ans aujourd'hui. "On garde espoir, on a des motifs d'être heureux, et depuis la rentrée de septembre 2021, on a un peu retrouvé quelques relations sociales, de l'intégration, donc il faut garder espoir, combattre l'isolement et en sortir victorieux" a-t-elle conclu.