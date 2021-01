Journée spéciale "avoir 20 ans en 2021" sur France Bleu Hérault ce mercredi 20 janvier 2021

Compliqué de vivre sa vie de jeune adulte en ces temps difficiles. France Bleu et toutes les locales du réseau France Bleu vous proposent une journée spéciale à l'antenne pour témoigner et proposer des solutions.

Toute la journée, sur notre antenne, des témoignages, des conseils et des pistes pour apporter notre soutien à tout ces jeunes héraultais qui se sentent perdus, coincés par la situation actuelle. Voici le programme de cette journée spéciale.

6h / 9h - La matinale

Hussein Bourgi sera notre invité entre 7h45 et 8h30.

Militant de l'association "les amoureux de la vie" qui intervient depuis le tout début de la pandémie sur le campus de la fac de Montpellier. Il est en capacité de produire une photographie parfaite de la situation des étudiants aujourd'hui (privés de cours en présentiel mais qui se réinventent des réseaux, des circuits pour vivre au mieux leurs 20 ans)

Nous entendrons d'ailleurs en reportage ces étudiants.

Dans Circuits-Courts, à 7h45, Alex Follet, jeune agriculteur en cours d'installation (Vignes et poules pondeuses en circuit court) chez son oncle agriculteur, évoquera avec Philippe Montay son parcours de jeune agriculteur, et nous livrera son regard sur le secteur et la place qui tient la jeunesse.

Côté culture, à 8h46, nous recevrons Mickaël Boixadera, issu de la promotion 2020 d'ARTFX Montpellier, et d'ores et déjà embauché dans l'un des plus prestigieux Studio français, nous évoquerons son parcours de virtuose des effets spéciaux.

De 9h à 10h, Les Experts spécial "avoir 20 ans dans l'Hérault"

Vers 9h10, Notre expert auprès de Léopoldine Dufour sera Christophe Lerouge directeur régional de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Nous aborderons les sujets suivants : Garantie jeunes, PEC, CIE, emplois francs.

À _9h30_, avec Véronique Cazin ou Mr Perrochia de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sport (DRAJES) , on parlera de la création d'emplois dans les métiers du sport, et plus précisément du renforcement de l'accompagnement de jeunes vers une qualification en vue d'un emploi dans les métiers d'encadrement du sport ou de l'animation.

Ensuite, à 9h40, Claire Narang, directrice de l'action sociale à La Caf de l'Hérault viendra présenter le dispositif d'aides disponibles pour les jeunes héraultais.

10h - 11h, c'est la Cuisine

Agnès Mullor recevra le chef Jean-Philippe Carrière, du "Duke" à Baillargues. Il est Vice-Champion de France de hamburgers, et viendra faire la cuisine facile et pas chère pour les étudiants.

Cadeau : nous offrirons un gros bouquin « Le Larousse de la cuisine des étudiants ».

10h33 - "100% Hérault Solidaire avec les producteurs"

Philippe Montay s'entretiendra avec Sébastien Girault qui, après sa formation à la Business School, a créé une ferme urbaine collaborative à Montpellier.

10h50 - « La Bonne adresse du jour »

Agnès Mullor mettra un coup de projecteur sur le travail de l’association « Mozaïk » qui, depuis le premier confinement, propose des paniers repas aux étudiants.

Au départ cette offre était faite principalement à destination des étudiants ultramarins (donc très isolés). Depuis quelques mois, l'association a élargi son offre aux autres étudiants isolés et en grande difficulté.

16h / 18h "Happy Hour - spécial 20 ans"

À 16H100 Nous recevrons la Médiathèque de JUVIGNAC, la médiathèque a ouvert depuis 3 mois de nombreux atelier pour les 15 – 25 ans.

Ensuite, à 17h10, la Compagnie Strapontin, Cie semi professionnel, qui propose 2 sessions de cours de théâtre pour les jeunes, vient nous présenter son dispositif.

18h / 19h "Sport - spécial 20 ans"

Nous recevrons Raphael CHIQUET, champion du monde BMX FLAT à 18h00 dans 100% Extrême, et Poema Newland, championne Olympique de Kite Surf dans l'émission "100% Féminines" à 18h30.

19h / 20h "Nouvelle Scène de L'Hérault - spéciale 20 ans"

On terminera cette chouette mais dense journée, avec de la musique made in Hérault !

Emmanuel De Roquetaillade reçoit les "Mixeuses Solidaires", un collectif de supers nanas qui mixent en se mobilisant solidairement pour les plus démunis, les femmes, etc... Des anecdotes, des sets, ...et du bon son 🎧 🎼 🎤