Parlez-nous de votre présent et dites-nous comment vous envisagez votre avenir !

Journée Spéciale "Avoir 20 ans en 2022 en Provence-Alpes et côte d'Azur" le mardi 18 janvier : Témoignez !

France Bleu donne la parole à notre jeunesse, une génération qui se dit sacrifiée et qui arrive encore à nous surprendre en faisant preuve de créativité et en mettant en place des initiatives solidaires. Et pour ce faire, Nous vous donnons rendez-vous le mardi 18 janvier, de 5h à 21h sur nos antennes

Confiez-nous votre témoignage !

Vous êtes confrontés à des difficultés inédites ? Racontez-nous votre vécu : Comment faites-vous pour avancer, étudier, travailler, rire, aimer… En un mot de vivre en 2022 ?

Confiez-nous votre témoignage par écrit, ci-dessous, ils seront susceptibles d'êtres retenus pour notre antenne, et dans ce but nous vous recontacterons par téléphone pour une interview audio, tout en préservant votre anonymat.