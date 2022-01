Journée spéciale ce mardi 18 janvier sur France Bleu Breizh Izel : "Avoir 20 ans en 2022"

Toute la journée France Bleu Breizh Izel donne la parole aux jeunes : ils évoqueront leurs envies, leurs rêves et difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire. Comment vivent-ils aujourd'hui ? Comment ont-ils décidé de s'engager au quotidien ?

Journée spéciale « Avoir 20 ans en 2022 » mardi 18 janvier sur France Bleu Breizh Izel

Objectif : entendre parler les jeunes de leurs envies, leurs rêves, leurs difficultés, avec la volonté de bien équilibrer les sujets, entre légèreté et gravité, tout au long de la journée. Nous mettrons en lumière "ceux qui font quelque chose ", qu’ils s’engagent pour une cause, se lancent dans une aventure professionnelle, s’illustrent dans un domaine artistique, sportif, etc.

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les difficultés rencontrées depuis le début de la crise Covid, pour suivre les cours en distanciel, trouver des jobs, se loger, se nourrir, et de mettre en valeur et soutenir les initiatives solidaires.

Au programme :