Journée spéciale des artisans : cordonnier, une profession en perdition

Salah Eintrazi ponce, polit, découpe, cout pièces en cuir et semelles, pour donner une seconde vie à la maroquineries et aux chaussures.

Dans cette petite boutique au coin de la gare Lille Flandres, les clients défilent à la recherche de mains habiles. Ça tombe bien, Salah Eintrazi connaît son métier sur le bout des doigts. 30 ans de vocation concentrés dans 25 mètres carrés. Mais aujourd'hui, les doubles de clefs font vivre le cordonnier, bien plus que les souliers. "Heureusement qu’on fait ça aussi", lance l’artisan de 61 ans, "parce que sinon on n’aurait pas beaucoup de travail. Les gens aujourd’hui, ils achètent des chaussures de mauvaise qualité et n’ont plus le réflexe de les faire réparer."

3 400 cordonniers dans l'hexagone

Installé à Lille depuis 1994, Salah Eintrazi, est arrivé du Liban à 24 ans. C'est son beau-frère, lui aussi cordonnier à Arras, qui lui a transmis l'amour du métier. "J’ai appris la cordonnerie et le français en même temps, derrière le comptoir ! J’ai travaillé 8 ans à ses côtés avant d’ouvrir ma boutique." Mais à l’époque où il découvrait le métier, 25 000 autres paires de mains maniaient ce savoir-faire dans l’hexagone. Depuis 2019, on ne dénombre plus que 3 400 cordonniers en France. "Dans le coin, à Lille, nous étions quatre cordonniers, et il y avait du boulot pour tout le monde. Et maintenant…Je suis le seul d’entre eux encore là !" Le secteur peine à attirer des apprentis. "J’en ai formé trois depuis que je suis installé, mais ils n’ont pas voulu continuer… Je vois que mes concurrents n’arrivent pas à recruter, c’est pour ça que depuis presque 30 ans je préfère travailler seul."

"Les baskets bon marché, c’est le malheur de notre métier ! "

"Maintenant le plus grand vendeur de chaussure c’est Décathlon" se désole l’homme dans son bleu de travail. "Tout le monde marche avec des baskets. C’est beaucoup de plastique, beaucoup de choses non réparables. Les baskets bon marché, c'est le malheur de notre métier! Le mode de consommation a changé." Réparer, poncer, fixer, coller, coudre … Pour Salah Eintrazi, le goût du métier repose sur le fait de donner une seconde vie aux pièces en cuir et chaussures traditionnelles. Mais pas d’autres choix que de vivre avec son temps : "on travaille minimum 12 heures par jours, et on essaye de ne jamais dire non aux clients. C’est comme ça, c’est la tendance ! Je fais aussi les baskets, comme je peux. "

Ces dernières années, une niche de cordonniers se spécialisent d’ailleurs dans la restauration de baskets, à l’instar de Mon nuage à Marcq-en-Barœul ou encore Abès Shoes Cleaners à Lomme .

La polyvalence au cœur du métier

"Ce qui permet aux cordonniers de continuer à vivre aujourd'hui c'est la multifonction du métier" affirme la Fédération Française de la Cordonnerie. Malgré une légère amertume, le sexagénaire relativise "On aime notre métier, on est passionné, alors on fait des clefs, les chaussures, les sacs, on essaye d’apporter un service complet aux gens. Et puis, ça va tant que les gens marcheront on aura du boulot !"