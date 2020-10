Journée spéciale : France Bleu Berry soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Il y a deux semaines, au soir des vacances de la Toussaint, Samuel Paty, professeur d'histoire géographie était assassiné à deux pas du collège où il enseignait, à Conflans Saint-Honorine. Il a été décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo lors d'un cours sur la liberté d'expression.

France Bleu Berry et les 43 locales du réseau France Bleu se mobilisent en ce jour de rentrée scolaire pour lui rendre hommage.

La parole aux enseignants

Entre 6h et 9h, nous entendrons Mathieu Henner, enseignant d'histoire-géo et d'éducation morale et civique au lycée Blaise Pascal de Châteauroux ainsi que David Navarro, qui enseigne les mêmes matières au collège Beaulieu de Châteauroux. Ils nous diront comment ils abordent la question de la liberté d'expression avec leurs élèves et comment s'organisera l'hommage prévu ce matin dans tous les établissements.

A 7h45, sur France Bleu Berry, nous recevrons Jean-Paul Obelianne, directeur académiques des services de l'Education Nationale dans l'Indre.

Enfin, dans le Dossier du jour, Christelle Dorn-Thierry recevra Bruno Fleurant président de la FCPE 36. Rendez-vous à 9h30 dans la vie en Bleu.

Suivez la journée spéciale sur France bleu Berry