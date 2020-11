Journée spéciale : France Bleu Creuse soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu bouleverse son antenne pour la dédier aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d’expression. Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion grâce à des témoignages et des invités en direct.

Le programme de la journée sur votre radio

6h45 et 16h40 : C’est ma vie d'Alain Ribière avec Hervé Leprêtre, créateur et administrateur du théâtre Hélios dans le hameau de Marlanges à Mérinchal pour parler de la liberté d'expression

8h15 et 17h10 : Les P’tits Creusois nous donnent leur définition de la liberté

7h23 : Creuse à la une avec Laurie Laconche, professeur d'espagnol à Felletin

8h10 / 8h30 : l'inspecteur d'académie, Laurent Fichet répond à vos questions au 05 55 52 37 38

9h / 9h30 : A vot’service, Josiane Peyron reçoit Gérard Palleaux, le président départemental de la Fédération des Œuvres Laïques

10h35 et 18h40 : Jeune en Creuse sur le thème de la laïcité, et de la liberté d’expression

18h / 18h30 : Le Creuse Sporting Club de Thibault Alphonse sera consacré à l’éducation par le sport

Un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Au sein de France Bleu Classe Média, vos 44 radios locales s'investissent depuis plusieurs années en partenariat avec des collèges ou des lycées. Ce dispositif structuré pour l’ensemble des professionnels se donne pour objectif de permettre aux jeunes de mieux comprendre le traitement de l’actualité, les mécanismes de construction des contenus médiatiques ou encore le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux.