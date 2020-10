Journée spéciale : France Bleu Drôme Ardèche soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu bouleverse son antenne pour la dédier aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d’expression. Dès 6 heures et jusqu’à 19 heures, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée dans votre locale sur France Bleu Drôme Ardèche

7h50. Invité : Pascal Clément, directeur académique de la Drôme.

Invité : Pascal Clément, directeur académique de la Drôme. De 8h10 à 8h30. Pascal Clément répondra aux questions des auditeurs.

Pascal Clément répondra aux questions des auditeurs. 17h10. Dans "Ça vaut le détour", nous recevrons des dessinateurs et caricaturistes de Drôme et d'Ardèche.

Dans "Ça vaut le détour", nous recevrons des dessinateurs et caricaturistes de Drôme et d'Ardèche. Reportages. Témoignages d'enseignants sur l'hommage à Samuel Paty et sur le protocole sanitaire dans les établissements à l'heure du reconfinement.

Suivez la journée spéciale

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.