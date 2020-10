Journée spéciale : France Bleu Gascogne soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Gascogne dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression. Votre radio donne la parole à des parents d'élèves, des enseignants, des représentants de la communauté musulmane, etc. Voici les temps forts de cette journée :

6h15/7h45 : le Témoin de l'actu : Frédéric, professeur d'histoire-géo dans un collège de Mont-de-Marsan.

6h45/9h05 : le Décryptage de l'actu : reportage avec la communauté musulmane, à la mosquée de Mont-de-Marsan.

9h05 à 10h : Les Experts avec Christophe Nowaczeck, secrétaire départemental du SE-Unsa et de l’Unsa Education des Landes, et CPE au lycée Frédéric Estève de Mont-de-Marsan. A ses côtés, Julie Vivier, parent d'élève, élue à la FCPE Hagetmau et secrétaire de l'association.

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Gascogne :

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.