Journée spéciale : France Bleu Gironde soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Gironde dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Un peu plus de deux semaines après le meurtre de Samuel Paty, un professeur d'histoire décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo lors d'un cours sur la liberté d'expression, France Bleu se mobilise en soutien aux enseignants et à la liberté d'expression. Dès 6h et jusqu’à 19h, de nombreux témoignages et des invités seront diffusés afin de nourrir la réflexion.

Nombreux témoignages et invités :

Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Bordeaux à 7h45

Stéphanie Anfray, président de la FCPE en Gironde à 7h10

Philippe Jean-Jean, professeur d'histoire-géo au collège Montaigne de Lormont à 6h15

Sylvie Hello qui enseigne la philosophie au lycée Pape Clément à Pessac

Rodolphe Urbs caricaturiste à Sud Ouest et au Canard Enchaîné

et vos témoignages à 8h15

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Gironde :

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.