Journée spéciale : France Bleu La Rochelle soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu La Rochelle dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression. Votre radio donne la parole à des enseignants, des parents, des élèves et à des représentants de la communauté musulmane. Vous pouvez également intervenir dès 7h en appelant au 05 46 50 67 68.

7h30 - Dominique Goubelle, dessinateur de presse pour le journal La Charente Libre

8h15 - Stéphane Calvet, professeur d'histoire au lycée Guez de Balzac à Angoulême

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu La Rochelle :

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.