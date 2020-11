Journée spéciale : France Bleu Maine soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Ce lundi 2 novembre, la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, est marquée par une double actualité : le reconfinement et l'hommage à Samuel Paty. France Bleu Maine bouleverse son antenne pour la dédier aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Votre radio accompagne les élèves, les parents et les enseignants à l'occasion de ce retour en classe hors du commun. Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.