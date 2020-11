Journée spéciale : France Bleu Nord soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Nord dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée sur France Bleu Nord

A partir de 6h, les élèves, les professeurs rendent hommage à Samuel Paty, ils parlent de laïcité, de vivre ensemble. Plusieurs invités se succèdent au micro de France Bleu Nord :

- 6h47 : Bruno Modica, porte-parole de l'association des professeurs d'histoire-géographie "les clionautes". Il a enseigné au lycée Gambetta de Tourcoing et il a eu comme élève Lionel Dumont, l'un des premiers djihadistes Français.

- 7h47 : François Boucq, dessinateur Lillois ami de Cabu, assassiné dans les attentats de Charlie et qui a justement été choisi par le journal satirique pour dessiner les moments forts du procès qui se déroule en ce moment.

- 8h17 : La Rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabuil répond aux questions des auditeurs sur la rentrée. Vos questions au 03.20.55.89.89.

A partir de 9h, nous serons en direct du collège Jean-Rostand d'Armentières pour l'hommage national à Samuel Paty. Le secrétaire d'état Nordiste Laurent Pietraszewski sera sur place.

Dans Faut l'faire entre 9h et 9h30, Juliette Delannoye reçoit Nassim El Kabli, philosophe, attaché d'enseignement et de recherche en philosophie de l'éducation à l'INSPE de Douai. Nous parlerons avec lui des notions de laïcité et de liberté d'expression.

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Nord

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec es mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.