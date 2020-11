Journée spéciale : France Bleu Normandie soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Normandie dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée sur France Bleu Normandie

Matinale spéciale laïcité et liberté d'expression avec Michel Jérôme, Yves-René Tapon et Théophile Pédrola.

Des témoignages de professeurs . Wélénasse Gomis, professeure d'EPS au collège Alphonse Allais de Val de Reuil, et Fabrice Pilat, professeur d'Histoire-Géographie au lycée Prévert de Pont-Audemer

. Wélénasse Gomis, professeure d'EPS au collège Alphonse Allais de Val de Reuil, et Fabrice Pilat, professeur d'Histoire-Géographie au lycée Prévert de Pont-Audemer Témoignages de parents et de jeunes normands , notamment Wandrille Delcroix, un Havrais de 18 ans, finaliste au concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de Caen en 2019

, notamment Wandrille Delcroix, un Havrais de 18 ans, finaliste au en 2019 Joël Delhopital, représentant dans l'Académie de Rouen du SNPDEN, le Syndicat National des personnels de direction de l'Education nationale , proviseur du lycée professionnel Jean Baptiste Decrétot à Louviers, répond aux questions de France Bleu Normandie

, proviseur du lycée professionnel Jean Baptiste Decrétot à Louviers, répond aux questions de France Bleu Normandie L'avis de Pierre Ballouhey, dessinateur / caricaturiste , auteur d'une exposition à l'hôtel de ville de Rouen

, auteur d'une exposition à l'hôtel de ville de Rouen L'Association des musulmans du Havre rendra également hommage à Samuel Paty

rendra également hommage à Samuel Paty À 6h15 et 7h45 : Grand Angle avec des jeunes de l'A2J, l'accueil de jeunes de la ville de Canteleu, qui ont réalisé un court métrage sur la radicalisation

À 7h15, Senani Anani, coordinateur / animateur à la MJC de Bolbec, la maison des jeunes et de la Culture, est notre invité. Il réalise des ateliers d'éducation aux médias dans des collèges . Avec les jeunes, il parle laïcité, citoyenneté et liberté d'expression

. Avec les jeunes, il parle laïcité, citoyenneté et liberté d'expression À 8h15, Christine Gavini-Chevet, la rectrice de l'académie de Normandie est notre invitée

est notre invitée À 8h20, vous avez la parole : Faut il défendre la liberté d'expression coûte que coûte ? La liberté d'expression a-t-elle selon vous des limites ? Faut il plus l'enseigner à l'école ?

À partir de 9h, on poursuit cette matinée spéciale en compagnie d'Annie Le Fléouter

Un nouvel invité : François Housset, professeur de philosophie, et animateur de débat dans l'agglomération rouennaise, ancien élève d André Comte Sponville. Avec lui nous aborderons plusieurs questions

Qu'est ce que la liberté d'expression ?

Pourquoi est-elle l'ADN de notre démocratie ?

Qu'est ce qu'une caricature ? Comment l'expliquer aux enfants et lycéens ?

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Normandie

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec es mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.