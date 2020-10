Journée spéciale : France Bleu Normandie soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Normandie dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée sur France Bleu Normandie

En dehors des nombreux reportages diffusés ce lundi dans les différents journaux de France Bleu Normandie (Caen) , il y aura plusieurs rendez-vous exceptionnels dont voici le programme non-exhaustif :

7h37 = Portrait croisé de deux enseignants d'un collège de Caen en ce jour de rentrée très particulier pour eux et leurs élèves.

8h16 = Invitée : Christine Gavini-Chevet, Rectrice d’Académie. Elle répondra sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin aux questions de Michel Legorjus

8h22 = Un « Grand Format Exceptionnel" sera consacré à la liberté d’expression à l’école, au collège et au lycée mais aussi aux difficultés rencontrées pour enseigner l’histoire aujourd’hui – Nolwenn Lejeune-

9h05 = Invitée : Nathalie Lemière, médiatrice pédagogique au Mémorial de Caen interrogée par Hugo Charpentier

9h30- 10h = Thomas Besse , professeur de droit à l’université de Caen, interviendra en tant qu’expert du web. La liberté d’expression peut-elle être totale sur le net ? Les réseaux sociaux et les ados. Comment en parler avec eux ? - avec Julia Duarte -

10h02 = Une lycéenne , finaliste en 2018 du concours de plaidoiries du Mémorial de Caen, témoigne de son expérience et de ce qu'elle a appris de cette expérience inoubliable.

11h02 = Témoignage d’un autre lycéen ayant participé à ce concours d’éloquence consacré à la liberté d’expression.

Tout au long de cette journée spéciale les auditeurs de France Bleu Normandie seront invités à nous dire quel souvenir particulier ils gardent d’un instituteur ou d’un professeur qui les aurait marqués durant leur jeunesse et, si oui, pourquoi ?

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Normandie

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec es mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.