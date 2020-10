Journée spéciale : France Bleu Orléans soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Les élèves des établissements scolaires retournent en cours de lundi 2 novembre après les vacances de la Toussaint. Une rentrée qui sera marquée par un hommage à Samuel Paty, à cette occasion France Bleu bouleverse son antenne pour la dédier aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d’expression. Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes de vos radios locales sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion avec des témoignages et des invités en direct.

Le programme de la journée sur France Bleu Orléans

6h-9h : matinale spéciale avec de nombreux reportages et des invités en direct (enseignant, principal de collège, le président du conseil départemental du culte musulman), la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours Katia Béguin sera en direct à 7h45, puis restera pour répondre aux questions des auditeurs sur la question de la liberté d'expression et de la défense des enseignants et sur le nouvel protocole sanitaire dans les établissements scolaires dans le cadre du reconfinement. Vous pouvez intervenir en appelant au 0238532525.

9h-9h30 : côté culture, Comptez sur nous sur la caricature avec des invités en studio.

9h30-10h : "les usages du numérique et des réseaux sociaux, attention danger pour les jeunes" avec une pédiatre orléanaise, le docteur Fabienne Kochert et le vice-président du Département du Loiret Gérard Malbot.

16h-16h30 : liberté de la presse et d'expression, avec le patron de la rédaction de la Nouvelle-République, qui a republié à la Une récemment, les caricatures de Mahomet, et avec Pierre Alloran, historien, doyen de la faculté de droit d'Orléans.

17h30-18h : l'éducation au médias, avec Karen Prevost-Sorbe, coordinatrice académique du Clemi (centre d'éducation aux médias).

18h10-19h : émission en hommage aux "enseignants de la République", animée par François Guéroult, avec Pierre Allorant, Hamid Koutoul, adjoint au maire d'Orléans, Martine Rico, responsable de la FCPE Centre Val-de-Loire, Ludovic Tuvée, professeur d'histoire-géographie en lycée mais également des élèves.

Un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Au sein de France Bleu Classe Média, vos 44 radios locales s'investissent depuis plusieurs années en partenariat avec des collèges ou des lycées. Ce dispositif structuré pour l’ensemble des professionnels se donne pour objectif de permettre aux jeunes de mieux comprendre le traitement de l’actualité, les mécanismes de construction des contenus médiatiques ou encore le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux.