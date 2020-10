Journée spéciale : France Bleu Paris soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu bouleverse son antenne pour la dédier aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d’expression. Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée sur votre radio

A partir de 6h, les invités se succéderont à l'antenne de France Bleu pour mettre en perspective les questions majeures liées à l'enseignement d'aujourd'hui. François Germinet (président de Cergy Paris Université), Eric de Saint-Léger (directeur de l'école de formation des professeurs de l'académie de Versailles), Christine Guimonnet (secrétaire générale de l'Associations des professeurs d'histoire-géographie), Violette Voldoire (co-fondatrice de Radio Parleur) ou encore Valentine Zuber (directrice d'études à l'École pratique des hautes études) se relayeront dans la matinale spéciale.

Suivez la journée spéciale sur France Bleu Paris

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.