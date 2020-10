Journée spéciale : France Bleu Pays Basque soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Pays Basque dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Dès 8 heures, ce lundi 2 novembre, un journaliste sera en direct du lycée Villa Pia, à Bayonne pour suivre la rentrée et l'hommage qui sera rendu à Samuel Paty. Le proviseur de l'établissement, Dominique Duriez, sera notre invité dès 8h15. Nous parlerons avec lui des derniers événements, qui ont choqué le corps enseignant et les élèves, ainsi que de l'enseignement de la laïcité.

Cette journée spéciale se poursuivra de 9 heures à 10 heures. Stéphane Claverie recevra dans son émission "La vie en bleu", Sébastien Irigoyen, spécialiste des réseaux sociaux et Cédric Sampéré, directeur de la maison des ados à Bayonne.

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Pays Basque

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.