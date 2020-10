Journée spéciale : France Bleu Périgord soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Périgord dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

6h40 : Sport en Périgord avec Teddy Guitton, enseignant d'EPS

7h17 : La Nouvelle éco avec la Maison pour l'emploi de Périgueux avec son directeur François Fèbvre

7h23 : Jean-Louis Savignac, dessinateur et caricaturiste périgourdin

7h45 : Denis, enseignant d'histoire-géo en Dordogne

8h10 : Jacques Servia, président du Comité Laïcité République Dordogne

Tout au long de la journée, sur notre antenne France Bleu Périgord seront diffusés des reportages et témoignages d'enseignants et d'élèves sur la laïcité, la liberté d'expression et l'hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines.

Le ministère de l'éducation avait au départ décalé la rentrée à 10 heures ce lundi avant de revenir en arrière et de la maintenir à 8 heures en raison du contexte et de l'attentat à Nice ce jeudi. L'hommage à Samuel Paty sera limité à une minute de silence en classe après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs.

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.