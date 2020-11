Journée spéciale : France Bleu Picardie soutient les enseignants et la liberté d'expression ce lundi

En cette journée de rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, France Bleu Picardie dédie son antenne aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression.

Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

Le programme de la journée sur France Bleu Picardie

Tout au long de la matinale, vous entendrez des témoignages d'enseignants. Nous sommes aussi allés à la rencontre de Samariens pour connaître leur définition de la liberté d'expression. Et vous entendrez les invités suivants :

7h20. Eric Duhaupas, professeur d'histoire-géographie au collège Millevoye à Abbeville, secrétaire

au collège Millevoye à Abbeville, secrétaire 7h40. Le pédiatre amiénois François-Marie Caron

8h10. Le recteur de l'académie d'Amiens, Raphaël Muller

Les experts entre 9h et 10h seront consacrés à la liberté d'expression. Nos intervenants seront :

Guillaume Demarcq, avocat amiénois pénaliste

amiénois pénaliste Emmmanuel Liandier, inspecteur de l'académie d'Amiens en histoire-géographie (Snes-FSU)

(Snes-FSU) Grégory Labille, député LR de la Somme, enseignant en disponibilité

LR de la Somme, enseignant en disponibilité Nicolas Auvray, directeur de la Comédie de Picardie

Alex, dessinateur caricaricaturiste de presse

Dans l'Happy Hour entre 16h et 19h, nous aurons comme invités :

16h20. Maxime Patte, professeur d'histoire à Montataire dans l'Oise, réalisateur de videos sur youtube et chroniqueur pour France Bleu Picardie

à Montataire dans l'Oise, réalisateur de videos sur youtube et chroniqueur pour France Bleu Picardie 17h10. Laurent Dreano, directeur de la maison de la culture à Amiens

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec es mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.