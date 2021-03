Journée spéciale "Héros du quotidien" : Rui et son supermarché de proximité

Journée "Héros du quotidien" sur France Bleu Azur : Ils n'étaient pas spécialement prédisposés à s'exposer face à la maladie. Mais leur travail a été essentiel et les circonstances de la 1ère vague ont fait le reste. Journée spéciale, aujourd'hui un an après le confinement, sur les héros du quotidien. A leur échelle, dans leurs quartiers ils n'ont jamais baissé les bras. Alexandre Mottot vous vous êtes rendu dans un supermarché de proximité dans le quartier pasteur à Nice et le moins que l'on puisse dire c'est que son utilité s'est très vite révélée vitale...

"Héro du quotidien" : Rui et sa supérette de proximité Copier

Il y a un an jour pour jour l'activité du supermarché bondit jusqu'au surrégime Rui Pélissero le gérant se rappelle du confinement comme d'une nuit sans sommeil

"Pour nous, c'est un énorme choc. On se retrouve avec un afflux de clientèle énorme. On s'est fait vidé le magasin. Par rapport à la maladie, on n'avait aucun moyen de protection. On a travaillé comme ça pendant un mois, le temps de trouver le plexiglas, trouver les masques, tout ça. Heureusement, l'entraide avec les voisins, les pharmaciens qui ont été parmi les premiers à trouver des masques. _On a dû faire face!_"

On parle de "héros ordinaire" parce que travailler aussi dur à ce moment là n'est pas sans risque.

"La peur de dire tiens, je vais peut être attraper la maladie comme tout le monde dans le magasin, on passe à travers. _Imaginez si un seul manque, On ferme!_"

Des nuits de 3 heures, des livraisons sans fin, comment Rui Pelissero tient-il le choc? Sans doute parce qu'il ne fait pas que du commerce...

"Il fallait servir les gens. Toutes ces personnes âgées qui, elles, ne pouvaient pas acheter à manger. Donc on le fait aussi pour eux. Et c'est pour ça qu'on a tenu le coup aussi. On espère que les gens nous en seront reconnaissant"

La reconnaissance, l'occasion d'une confidence pour Hussein un habitué...

"- Il a quand même bien assuré. Je peux le dire maintenant qu'à présent, (s'adressant à Rui Pelissero) _TU est indispensable dans le quartier quand même_."

"- C'est gentil, merci!"

Merci, un mot simple, mérité et quotidien

Supérette ET Radio de proximité © Radio France - Alexandre Mottot

