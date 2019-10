Journée spéciale :"j'ai testé la qualité de l'air chez moi"

Journée spéciale ce mercredi 16 octobre sur France Bleu et France 3. Une journée consacrée à la qualité de l'air. Et on s'intéresse en particulier à la qualité de l'air intérieur, avec un test à domicile mené par un conseiller info énergie de Dijon.