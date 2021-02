Journée spéciale le 17 février sur France Bleu : Générations agriculteur

Alors que le Salon de l’agriculture ne pourra pas avoir lieu cette année, pour la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale, France Bleu rend hommages aux agriculteurs et agricultrices de nos régions.

Après avoir écouté la Génération Z, c’est vers le monde de l’agriculture que tout le réseau France Bleu tend son micro. La fin du mois de février est marquée par le Salon de l’agriculture qui nous montre le meilleur de ce que nos agriculteurs peuvent produire. C’est aussi l’occasion, chaque année, de mettre en lumière les difficultés d’un métier parfois décrié. Difficultés professionnelles mais aussi humaines, France Bleu se fait régulièrement l’écho des problèmes rencontrés par le monde agricole et des initiatives qu’il propose avec La Relance Eco et les Circuits Courts.

Cette année, due à la pandémie, pas de Salon… Une chance en moins pour nos professionnels de l’agriculture de mettre en valeur leur savoir-faire mais aussi de vendre leurs produits aux quelque 630.000 visiteurs annuels. Plus de 450.000 exploitations sont actives sur notre territoire, dont la moitié sur des sols métropolitains, un sujet qui nous concerne donc tous et sur tous les angles : de notre habitat à notre alimentation.

Des exploitations traditionnelles aux agriculteurs connectés qui ont dû se réinventer, France Bleu donne la parole à un monde dont nous sommes dépendants qui traverse, comme bons nombres de secteurs, une crise sans précédent. Regard également vers ces citadins qui ont fait le pari de tout quitter retourner aux valeurs de la terre et du terroir jusqu’à en endosser un rôle qui, jusque-là, leur était inconnu.

Au programme de cette journée spéciale :

Vos programmes nationaux se thématisent aussi avec :

5h : Le club des Lève-Tôt​​​​​​​

12h : On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission spéciale “Jeune agriculteur et heureux” avec des agriculteurs en région.

13h : Une heure en France donne la parole aux exploitations ambassadrices de nos régions.

14h : Minute Papillon ! se penche sur les agriculteurs qui font le choix d’une exploitation plus respectueuse de la nature et de l'environnement avec une bergère et une permacultrice.

15h : C’est déjà demain revient sur le futur des exploitations : la relève est parfois compliquée à mettre en place.

Vous avez également la parole grâce à #MaSolution, la grande consultation citoyenne lancée par France Bleu et la plateforme Make.org !