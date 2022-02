Journée spéciale le 25 février sur France Bleu : Génération agriculteurs

A quelques heures de l'ouverture à Paris du Salon de l'Agriculture, France Bleu rend hommage aux agriculteurs et agricultrices de nos régions.

Le Salon de l’agriculture fait un retour très attendu en cette fin février l'opportunité avant tout de montrer le meilleur de ce que nos agriculteurs peuvent produire aux plus de 600 000 visiteurs attendus. C’est aussi l’occasion, comme chaque année, de mettre en lumière les difficultés d’un métier parfois décrié. Difficultés professionnelles mais aussi humaines, France Bleu se fait régulièrement l’écho des problèmes rencontrés par le monde agricole et mais aussi des innovations et des initiatives qu’il propose avec notamment les Circuits Courts.

Jeunes agriculteurs, nouveaux venus dans le monde agricole ou repreneurs de l'exploitation familiale, agriculteurs connectés, crise du COVID et changements provoqués par le dérèglement climatique, autant de sujets à partager tout au long de cette journée.

Vos programmes nationaux se thématisent pour cette journée spéciale avec :

5h : Le club des Lève-Tôt​​​​​​​

12h : On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission de Willy Rovelli et sa tribu : « la place des femmes dans le secteur agricole » : avec notamment Camille Jolivet directrice logistique d’Agriconomie , plateforme de e-commerces français dédiée aux agriculteurs

13h : Ma France de Wendy Bouchard avec Samuel Vandael, Président des Jeunes agriculteurs

14h : Minute Papillon ! de Sidonie Bonnec : « La grande aventure de l’agriculture biologique » avec Pascal Courtade , agriculteur et « La ferme du future sera-t-elle connectée ? » avec un interlocuteur de l’Association « La ferme digitale »

15h : C’est déjà demain de Frédérique Leteurnier : « Ma vie d’agriculteur »