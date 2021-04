JOURNÉE SPÉCIALE - Le 6 avril, France Bleu lance le Challenge "Jeunes d'avenirs France Bleu"

Vous cherchez un stage ou un contrat en alternance ? Vous êtes une entreprise ou un artisan et vous avez des offres à proposer ? France Bleu vous met en relation : inscrivez-vous ou déposez vos offres de stages et d’alternance, sur francebleu.fr. Objectif : 50.000 matchs !

Du 6 avril au 21 mai, France Bleu et AEF Info se lancent un vrai pari : celui de mettre en relation le plus de recruteurs et de candidats possible. L'objectif : 50.000 "matchs". Que vous cherchiez un stage, un emploi, une alternance, France Bleu et AEF Info sont là pour vous, tout comme nous sommes là pour les recruteurs.

Tous les jours, pendant 7 semaines, les entreprises vont déposer des offres. En quelques secondes vous êtes inscrits et vous déposez votre CV. Jeunesdavenirs.fr va alors vous proposer les offres qui correspondent à votre profil. À vous de choisir et de postuler.

Jeunes d'avenirs © Radio France

Journée spéciale sur France Bleu

Le 6 avril, c'est le lancement officiel de la campagne ! Après avoir donné la parole aux étudiants et à cette génération qui se considère comme sacrifiée, France Bleu va plus loin encore dans son engagement vers la jeunesse. Et pour ça, c'est tout le réseau des 44 stations locales qui est mobilisé ! Que vous soyez à Nancy, à Paris, à Bayonne, à Nice, à Brest, à Lille, bref, où que vous soyez, les équipes de France Bleu feront jouer leurs réseaux de proximité pour trouver des annonces dans les quatre coins de la France.

Nos émissions nationales se mobilisent aussi :

12h : On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission spéciale SOS Emplois avec la mise en relation d'employeurs et de candidats en direct.

13h : Une heure en France avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation sur les différents dispositifs mis en place par le gouvernement, dont 1jeune1solution.

14h : Minute Papillon ! pour donner des idées à nos jeunes : retour sur Les Compagnons du devoir et le dispositif Erasmus qui fête bientôt ses 30 ans.

15h C'est déjà demain avec ce thème : comment préparer et se préparer à l'avenir de nos enfants ? Églantine Éméyé vous explique tout avec ses invités !