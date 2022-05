Journée spéciale : le sapeur-pompier volontaire, c'est "Monsieur et Madame tout le monde"

Pour la journée internationale des pompiers ce mercredi, France Bleu organise une journée spéciale consacrée au métier de pompier-volontaire. Invité de Wendy Bouchard dans Ma France, Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, a rappelé que tout le monde pouvait s'engager entre 16 et 60 ans. Plus de 197.000 volontaires sont engagés actuellement en France, mais le secteur manque de bras, et lance un appel à la mobilisation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sortir de l'image du pompier "qui a 25 ans, Européen, mâle"

Mais faut-il des critères spécifiques pour devenir pompier volontaire ? "Il faut avoir une condition physique normale, rassure Grégory Allione. Il ne faut pas retenir uniquement cette image du sapeur pompier qui a 25 ans, Européen, mâle plutôt, que l'on voit le samedi dans certains reportages ou le soir sur certaines émissions, le sapeur pompier du quotidien, c'est 'Monsieur et Madame tout le monde'. C'est quelqu'un aime les gens. C'est quelqu'un qui va mettre de son temps au bénéfice de la société, au bénéfice de la population. Bref, toutes celles et ceux qui écoutent en ce moment peuvent être sapeurs-pompiers volontaires, sachant qu'en plus, on a la capacité en fonction des compétences de chacun ou de l'appétence, ou des capacités physiques, d'avoir des missions différenciées".

Un engagement qui peut se concilier avec une vie de famille et professionnelle, selon le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. En témoigne dans Ma France Karine, 51 ans, sergent-chef sapeur-pompier volontaire au SDIS de la Vienne. "Je suis conseiller formation dans un institut de formation pour adultes". Elle explique être de garde une semaine sur trois, en plus des manœuvres organisées tous les premiers dimanches du mois.

Elle qui s'est engagée il y a dix ans estimait être "incomplète, mais je ne le savais pas". "C'est le hasard des rencontres et les opportunités qui se sont présentées à moi, qui ont fait que je me suis engagée chez les sapeurs-pompiers, est quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé auparavant."

Un appel à l'engagement des femmes

"On a besoin de femmes" a martelé le responsable. "On a un taux de féminisation qui est d'environ 17 % dans le corps des sapeurs pompiers, tout statut confond. C'est un message aux femmes de notre pays parce qu'elles peuvent s'engager comme sapeur-pompier, comme tout le monde. Et on a besoin de femmes, Laura (auditrice de Ma France) m'a fait sourire parce qu'elle a dit : 'On n'a pas la même force, mais on réfléchit' et je crois qu'elle a tout résumé."

"Des aventures humaines hors pair"

Si s'engager change évidemment son rythme de vie, c'est aussi un enrichissement personnel, assure Grégory Allione. "Vous savez, on dit que les jeunes ne s'engagent pas, que les femmes ne s'engagent pas. Au quotidien, je peux vous dire tout l'inverse. Nous avons des jeunes gens qui ont envie d'aider les autres, qui ont envie de donner un sens à leur vie parce qu'on est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde de l'image. Et on a beaucoup de gens qui recherchent la "vérité vraie" au sens humain. Et le monde pompier permet effectivement d'offrir des aventures humaines hors pair. Que ce soit au sein de l'équipe de la caserne ou dans le cas des interventions que l'on effectue. Parce que lorsque vous avez un regard qui vous dit merci, lorsque vous avez un sourire qui vous dit merci, c'est la plus belle indemnisation qu'un sapeur pompier peut avoir."

Les pompiers volontaires, qui parfois représentent 100% de l'effectif d'une caserne selon les territoires, ont les mêmes missions que les professionnels, allant du secours à la personne, à la lutte contre les incendies, en passant par la protection de l'environnement. Il les réalise pendant son temps libre, sauf en cas d'urgence, auquel cas le pompier volontaire peut être appelé sur son lieu de travail et libéré par son employeur. Chaque pompier volontaire participe en moyenne à six interventions par mois, avec des périodes d'astreinte planifiées à l'avance. Il doit s'engager sur une durée de cinq ans minimum.