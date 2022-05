Journée spéciale : les sapeurs-pompiers recherchent des volontaires partout en France

Ce mercredi, France Bleu organise une journée spéciale consacrée au métier de pompier-volontaire. Actuellement, ils sont plus de 197.000 à donner de leur temps aux côtés des pompiers professionnels. Seulement avec des interventions toujours plus nombreuses, les effectifs commencent à manquer.

Ce mercredi 4 mai, France Bleu soutient les soldats du feu avec une journée spéciale consacrée aux pompiers-volontaires. Une branche qui représente actuellement 80% de l'effectif total des pompiers. Seulement avec une intervention toutes les sept secondes en France et des sollicitations toujours plus importantes, les effectifs commencent à manquer. Les sapeurs-pompiers recherchent donc des volontaires partout en France, de 16 à 60 ans, tout le monde peut s'engager.

Un engagement quotidien

Aujourd'hui, 197.100 citoyens ont choisi d'exercer la profession de pompier-volontaire en parallèle de leur métier ou de leurs études. Intégrées dans les différents centres d’incendie et de secours de France, leurs missions sont similaires à celles des pompiers professionnels, mais pendant leur temps libre. Des missions qui vont du secours à la personne à la lutte contre les incendies, en passant par la protection de l'environnement.

Six interventions par mois en moyenne

Chaque pompier-volontaire participe en moyenne à six interventions par mois, avec des périodes d'astreintes planifiées à l'avance. Lorsqu'il y a une urgence comme un feu de forêt, le pompier volontaire peut être appelé sur son lieu de travail. Il va donc être libéré par son entreprise via un accord négocié en amont, et ne sera donc plus rémunéré. Il perçoit cependant une indemnisation allant de 8 et 12 euros de l'heure selon son grade. Enfin pompier volontaire, c'est répondre à un engagement d'une durée de cinq ans, renouvelables ou non.

Quelles étapes pour devenir pompier-volontaire ?

Si la fonction de pompier-volontaire vous intéresse, la première chose que vous allez faire c'est envoyer un CV et une lettre de motivation à la caserne de pompier la plus proche de chez vous. Une fois les documents réceptionnés, vous serez évalué via un test d'aptitude physique puis un oral de motivation. Si les tests sont positifs, vous serez invité à passer la formation officielle pour être pompier volontaire. Elle dure en moyenne 30 jours et permet d'apprendre, grâce à différents modules, les gestes de premiers secours ou la gestion des incendies.

Il faut arrêter de croire que c'est un métier d'homme.

Pour l'instant pompier-volontaire reste une profession majoritairement masculine puisque seulement un pompier-volontaire sur cinq est une femme. Pour Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers, tout est pourtant fait pour tendre vers la mixité. "Il faut arrêter de croire que c'est un métier d'homme. Aujourd'hui les constructions de casernes prennent en compte les femmes et les hommes, avec des zones privés pour chacun et chacune. Les femmes réalisent exactement les mêmes missions et sont aujourd'hui incontournables dans notre métier.