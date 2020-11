Journée spéciale liberté d'expression : revivez le débat de France Bleu Cotentin

A l'occasion de l'hommage à Samuel Paty, rendu ce lundi matin dans tous les établissements scolaires de France, France Bleu Cotentin questionnait ce matin les notions de liberté d'expression et de laïcité. Une heure de débat autour de la transmission de ses valeurs.

Liberté d'expression et laïcité : des valeurs parfois menacées en France. Pour les préserver, il faut en débattre. C'est ce que France Bleu Cotentin proposait de faire ce lundi 2 novembre, à l'occasion de la rentrée scolaire marquée partout en France par un temps d'hommage à l'enseignant Samuel Paty, assassiné pour avoir présenté les caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo.

Entre 9 heures et 10 heures, lors d'une émission spéciale France Bleu Cotentin organisait le débat entre un professeur de philosophie, le représentant de la mosquée de Cherbourg, un dessinateur de presse, des élèves et parents d'élèves.

Islam et République compatibles

"Sur le fond, il apparaît que nous sommes tous d'accord" se réjouit Hicham Sahmoune, porte-parole de la mosquée de Cherbourg, et initiateur de la marche blanche en hommage à Samuel Paty intervenue durant les vacances de la Toussaint. "Nous sommes attachés aux valeurs de la République et elles ne sont pas éloignées de l'Islam. Il faut en revanche lutter contre ceux qui dévoient le message de notre religion."

De son côté, le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, réaffirme son attachement à un usage sans limites de la liberté d'expression. A l'heure où certains estiment que l'on doit faire preuve de responsabilité et ne pas mettre de l'huile sur le feu, le dessinateur estime "que _la liberté d'expression ne se négocie pas_. Il faut en revanche l'expliquer, et préciser pourquoi nous sommes également autant attachés à la laïcité en France".

Liberté d'expression et responsabilité

Pour le professeur de philosophie Olivier Bourdon, enseignant dans les lycées cherbourgeois Grignard et Millet, "l'usage de son droit à la liberté d'expression ne dédouane pas de sa responsabilité. On ne peut pas faire comme si le contexte dans lequel on s'exprime ne compte pas".

La question de la sensibilisation des jeunes aux religions, à travers un enseignement plus poussé, dans le respect de la laïcité a également été abordée. Question complexe. La présidente de la FCPE de la Manche, Rachel Harasse, estime pour sa part que "la limite à l'exercice réside peut être dans la capacité des enseignants à appréhender les différentes religions", et que "le risque serait que certains prennent cela pour du prosélytisme".

Pour revivre l'intégralité des débats et de l'émission, c'est ici!