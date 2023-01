Journée spéciale mardi 10 janvier sur France Bleu : avoir 20 ans en 2023

Ils ont 20 ans et ils s’expriment à l’antenne tout au long de la journée. Qu'est-ce qui fait la vie de ces jeunes adultes, qui sont-ils aujourd’hui, comment se projettent-ils ? Leurs rêves et leur envies, mais aussi la réalité d’un quotidien parfois difficile.

Au programme

Les 44 locales du réseau France Bleu se mobilisent pour vous faire découvrir le meilleur des initiatives et dresser un portrait de la jeunesse dans nos régions en 2023.

De 5h-9h les matinales des 44 locales en édition spéciale

Dans le 9h-12h : de jeunes acteurs de la scène culturelle locale ou des jeunes qui partagent leurs coups de coeur du moment (Côté Culture), des réponses et des solutions (emploi, stages, services civiques, permis de conduire, colocation...) dans Côté Experts, de jeunes chefs et des apprentis travaillant dans les métiers de la restauration et des métiers de bouche dans Côtés Saveurs

12h 13h : dans « On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission » Willy Rovelli et sa tribu reçoivent

Quentin Bourgeon , Président de "Rêves Jeunes", il a rencontré Elisabeth Borne à Matignon en décembre pour les rencontres jeunesse

13h14h : dans « Ma France » Wendy Bouchard reçoit

Jérémie Peltier , sociologue à la fondation Jean Jaurès

, sociologue à la fondation Jean Jaurès Arthur Deplante qui a réalisé de nombreux portraits pour une série en matinale sur France Bleu Pays de Savoie dresse son portrait de cette génération

qui a réalisé de nombreux portraits pour une série en matinale sur France Bleu Pays de Savoie dresse son portrait de cette génération Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et climatique, et Raphaël Ruegger conseiller Municipal et fondateur de la Fédération des trucs qui marchent en lien avec les élus.

14h -15h dans "C'est La Vie" Géraldine Mayr reçoit Johan Reboul, « Le Jeune Engagé » sur les réseaux sociaux. A 23 ans parle d’écologie en mêlant humour et message de sensibilisation à ses plus de 74 000 abonnés.

15h-16h Dans "Bonjour Docteur" Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed questionnent la santé mentale des jeunes avec le Dr Laurent Karila, psychiatre et addictologue.

16h - 18h – Des jeunes dont l’action mérite d’être mise en lumière, impliqués dans la vie du territoire ou la mise en valeur du patrimoine. Un focus aussi sur les offres locales de loisirs à destination des jeunes.

19h-20h Décibels : Emilie Mazoyer reçoit Anisha Jo

20h – 20h 30 : Dans « La nouvelle scène musicale » Eric Bastien reçoit Manon Vuoko, 23 ans originaire de la Martinique

20h30- 21h : Dans « La scène culture » David Lantin reçoit Indira Ampiot élue Miss France le 17 décembre dernier