Journée Spéciale mercredi 20 janvier sur France Bleu : avoir 20 ans en 2021

France Bleu vous propose une journée spéciale ce mercredi centrée autour de la jeunesse et des problématiques rencontrées avec le COVID. Sentiment d'abandon, détresse mais aussi initiatives et solidarité : on en parle ensemble tout au long de la journée sur votre France Bleu.