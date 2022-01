Journée spéciale mercredi 20 janvier sur France Bleu : avoir 20 ans en 2022

Si les confinements, le couvre-feu, le cours en distanciel ne sont plus à l'ordre du jour comme il y a un an, la situation des jeunes, qu'ils soient étudiants ou nouveaux venus sur le marché du travail, reste fragile, précaire et marquée par les doutes et les difficultés. Avoir 20 ans en 2022 n'est pas beaucoup plus facile qu'en 2021.

Ils ont l’âge de la saga Harry Potter, Ils sont nés avec le siècle, avec le 11 septembre, avec l’euro, avec la télé réalité… Ils ont 20 ans en 2022, et ce 18 janvier toute la journée sur France bleu, ils racontent leur jeunesse, leurs envies, leurs rêves, leurs difficultés, les amours covidés, leurs première présidentielle… Mais aussi comment ils arrivent encore à faire preuve de créativité et mettre en place des initiatives surprenantes et solidaires.

Au programme

Les 44 locales du réseau France Bleu se mobilisent pour vous faire découvrir le meilleur des initiatives et dresser un portrait de la jeunesse dans nos régions en 2022. Toute la journée des sujets et des invités qui nous aideront à comprendre la situation à retrouver dans un dossier spécial sur francebleu.fr.

Les émissions nationales de France Bleu se mettent aussi à la page avec :