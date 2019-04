EN IMAGES - France Bleu Poitou en direct toute la journée à Chauvigny

Ce mardi, France Bleu Poitou délocalise son studio à Chauvigny. Reporters et animateurs sont en direct toute la journée de la commune de la Vienne, de la ferme du Maras au Donjon de Gouzon, en passant par le restaurant "Le Gaston" et l'entreprise de lingerie Indiscrète.

Chauvigny, France

C'est notre "belle journée à Chauvigny" ! Ce mardi, France Bleu Poitou pose ses valises, et surtout ses micros, dans la commune de la Vienne. Nous sommes en direct toute la journée pour vous faire découvrir, ou redécouvrir, Chauvigny. Nos équipes s'attablent au restaurant "Le Gaston" dans la matinée, avant de s'installer dans le Donjon de Gouzon. On vous emmène également dans l'atelier de l'entreprise de lingerie Indiscrète, et au contact des chèvres de la ferme du Maras.

Retrouvez les différents lieux visités sur cette carte :

