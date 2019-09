Journée spéciale sécurité routière : les trottinettes électriques en libre-service débarquent à Djion

Dijon - France

Dijon touché à son tour par le phénomène des trottinettes électriques en libre service. Quarante de ces machines font leur apparition dès ce mercredi! La situation est ubuesque, en effet, circuler avec une trottinette électrique sur la voie publique est interdit en théorie mais toléré en pratique faute de règles spécifiques dans le code de la route. Face au problème de sécurité soulevé par ces machines, une réglementation était prévue pour la rentrée mais elle a pris du retard et on est toujours dans un flou juridique. C'est ce qu'explique Christian Delangle Chef du Service Sécurité et Éducation Routière à la Préfecture de Côte-d'Or.

Ces engins ne sont "pas encore réglementés et à priori pas autorisés"

France Bleu Bourgogne : Expliquez-nous ce que dit la loi en matière d'utilisation des trottinettes électriques?

Christian Delangle : Alors je crois tout d'abord qu'il faut distinguer deux types d'Engins de Déplacement Personnel (EDP), catégorie dans laquelle rentre les trottinettes, les mono-roues, les gyropodes etc. Il y a donc les EDP motorisés et les EDP non motorisés. Ces derniers sont assimilés à des piétons, les premiers, eux, n'appartiennent à aucune catégorie. Cela veut dire que ces EDP motorisés (du coup les trottinettes ndlr.) ne sont pas réglementés et ne sont à priori pas autorisés. Mais le gouvernement a prévu bien évidemment de clarifier la situation et il y a un projet de décret en cours d'écriture...

"Un projet de décret en cours d'écriture"

FBB : Pardonnez-moi de vous couper mais on est pour l'instant dans une zone de flou il faut bien le dire...

CD : C'est un peu ça oui...

Christian Delangle © Radio France - Thomas Nougaillon

Des amendes de 35 à 1 500 euros dans les cartons

FBB : Alors vous me parlez de ce décret qui va être mis en place. Cela veut dire que pour l'instant on peut faire comme on veut?

CD : Bien évidemment le corollaire des nouvelles dispositions réglementaires c'est une échelle de sanctions pour les contrevenants. Dans les nouvelles dispositions il y aura aussi des sanctions. Pour l'instant elles ne s'appliquent pas mais si on ne respecte pas les règles de circulation on pourra être verbalisé et avoir à s'acquitter d'une contravention de 2ème classe soit 35 euros d'amende. Et puis si l'on circule à plus de 25 kilomètres heures, ce qui est la vitesse limite autorisée qui devrait figurer dans le décret, ce sera une amende de 5e classe, soit 1 500 euros d'amende, au maximum.

Pour l'instant ni accidents mortels, ni blessés graves en Côte-d'Or

FBB : Est-ce qu'à votre connaissance il y a déjà eu un accident de trottinette en Côte-d'Or?

CD : Non, il n'y a jamais eu d'accidents mortels, ni de blessés graves.

FBB : Alors en attendant l'application de cette loi, on croise les doigts du coup...

CD : On croise les doigts et on fait appel à la responsabilité de chacun dans l'utilisation qu'il peut faire de ces engins là.

Christian Delangle Chef du Service Sécurité et Éducation Routière à la Préfecture de Côte-d'Or est l'invité de notre "+ INFO" de 7h18 et 8h45 ce mercredi 18 septembre 2019 sur France Bleu Bourgogne. Retrouvez cette interview en écoutant la radio 98.3 ou 103.7 ou en cliquant sur le lien ci dessus.

Maxime Rogues est co-gérant de Proxy Cycle, un magasin du centre-ville de Dijon, qui vend des vélos et désormais de plus en plus de trottinettes électriques © Radio France - Thomas Nougaillon

Maxime Rogues vend de plus en plus de trottinettes, il en est à près de 10 par mois ces dernières semaines.

Mamadou, croisé avec sa trottinette électrique boulevard de la Trémouille à Dijon ce mardi 17 septembre 2019 © Radio France - Thomas Nougaillon

Comment les Dijonnais voient-ils l'arrivée des trottinettes électriques en libre service à Dijon?