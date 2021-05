JOURNÉE SPÉCIALE - Tous en terrasse le mercredi 19 mai, une journée essentielle !

Après plus d'un an de fermeture, les terrasses sont de retour dans nos villes et nos villages. France Bleu fête cette réouverture avec une journée spéciale qui vous fera voyager aux quatre coins de la France à la (re)découverte des plus belles terrasses de nos régions !