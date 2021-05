Avec un peu d'émotion et beaucoup de plaisir, les restaurants toulousains et occitans ont de nouveau aménagé leurs terrasses et rappelé leurs serveurs pour la première étape du déconfinement, ce 19 mai. Un joli moment que France Bleu Occitanie a partagé avec deux établissements, dans la ville rose.

A gauche, Mickaël Lecumberry, le patron du Rocher de la Vierge, et à droite, ses voisins Théo et Caroline Mandement, gérants de Jour de marché.

C'est le grand jour place de Damloup à Toulouse ! Sur notre gauche, Mickaël Lecumberry et l'équipe du Rocher de la Vierge s'affairent dans une ambiance enjouée, musique à fond, sourire aux lèvre. Sur la droite, la même activité fébrile et enthousiaste règne chez Jour de Marché, l'établissement de Théo et Caroline Mandement. Ce 19 mai 2021, jour tant attendu de l'ouverture des terrasses, ces deux restaurants répondent présents à l'événement. France Bleu Occitanie était à leurs côtés, en milieu de matinée, au moment de l'installation des tables et chaises en extérieur.

Emu, Théo Mandement, le chef cuisinier de Jour de Marché, nous décrit ses impressions et présente son menu du jour, qui comprend notamment un oeuf parfait en entrée. Copier

Au menu du jour, côté plats : filet de canette avec purée de carottes à la vanille et poireaux grillés, ou dos de lieu noir sur un risotto aux petits pois. © Radio France - A.W.

Théo Mandement : « Les passants, ils sont contents de nous voir. C'est un moment important pour notre métier. Dans cette crise, on s'est rendus compte que les gens, même si on n'était pas essentiels, avaient besoin de nous donc ça donne de la force pour la suite. »

Pour la reprise du service après plusieurs mois de fermeture, Caroline Mandement reconnaît "une petite pointe de stress" mais ne s'inquiète pas outre mesure : "je pense que ça ne s'oublie pas !" Copier

La terrasse de Jour de Marché affiche complet jusqu'à ce samedi. Un fort intérêt des clients qui motive et remonte le moral. © Radio France - A.W.

Jour de Marché a relancé son activité à la mi-avril, et propose depuis lors de la vente à emporter. Une façon de se remettre dans le bain en prévision de la réouverture. Au Rocher de la Vierge, la cuisine est restée plutôt calme depuis la fin octobre et le début du deuxième confinement, même si des repas à emporter ont été proposé ponctuellement. Ce 19 mai avait forcément une saveur particulière, mais aucune appréhension n'était palpable chez Mickaël Lecumberry, le patron.

Le gérant du Rocher de la Vierge évoque ces mois où l'activité a été au ralenti, et raconte la solidarité entre restaurateurs, qui se sont serré les coudes. Copier

Ragoût façon Bologne ou merlu, pour le plat, et des abats en entrée, l'une des signatures de la maison. © Radio France - A.W.

Le Rocher de la Vierge est aussi complet pendant plusieurs jours, mais le patron a souhaité conserver quelques tables de libre, pour permettre aux clients de passage de se décider au dernier moment.

Contrairement à certains de leurs confrères, Jour de Marché et le Rocher de la Vierge n'ont pas de tonnelles pour protéger les clients de la pluie en terrasse. Mickaël Lecumberry nourrit quelques inquiétudes en attendant le 9 juin. Copier