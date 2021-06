Journées de l'Archéologie : découvrez la vie des prisonniers de guerre allemands du camp de Stenay

Les archéologues ont mis au jour, ces dernières années, des milliers d'objets utilisés à la fin de la 2ème Guerre Mondiale, dans le camp pour prisonniers allemands de Stenay (Meuse). Un camp complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui. Les plus belles pièces sont accessibles au public ce samedi.

C'est une journée exceptionnelle que nous propose l'Inrap, l'Institut national de recherches archéologiques préventives de Metz, ce samedi 19 juin : à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, il expose des centaines d'objets de prisonniers de guerre allemands, détenus lors de la Seconde Guerre Mondiale au camp de Stenay dans la Meuse.

Ce camp, actif de 1944 à 1947, est totalement tombé dans l'oubli : de nos jours à cet endroit, se trouvent un collège-lycée, un supermarché, une zone d'activité commerciale et la déchetterie ! Ce camp a pourtant accueilli jusqu'à 20.000 détenus en même temps, soit un total de 300.000 prisonniers allemands.

Plus de 30.000 objets remontés à la surface

Les objets ont été retrouvés par les archéologues lors de fouilles préventives avant l'extension de la ZAC. Aujourd'hui, ils nous racontent la vie de tous les jours, dans ce camp d'internement et de transit, qui n'était donc pas un camp de travail. Ici, un imperméable avec les lettres P et W, comme prisoner of war (prisonnier de guerre en anglais) inscrites à la peinture blanche sur les manches et dans le dos : c'était l'uniforme des détenus. Là, tout un tas de produits d'hygiène : dentifrice, crème à raser Gilette, brosse à dents ou peignes cassés. On trouve aussi des crayons, des encriers, des gamelles pour manger, des restes de boîtes de conserve, où l'on peut encore lire le contenu ou la date de péremption.

Tous ces objets étaient fabriqués et importés des Etats-Unis : le camp était entièrement géré par l'armée américaine. Surtout, les Etats-Unis avaient pour stratégie de "dénazifier" les soldats allemands : tout ce qui pouvait rappeler leur appartenance à l'armée allemande ou au Reich était supprimé. "On a retrouvé quelques objets typiquement allemands, mais finalement très peu", témoigne Frédéric Adam, l'archéo-anthropologue de l'Inrap qui travaille depuis 2013 sur ces fouilles et le classement de ces objets.

Excellent état de conservation

Certains de ces objets sont en excellent état de conservation, car jetés dans le pire endroit qui soit : les latrines ! Les soldats américains et les prisonniers jetaient leurs ordures dans des dépotoirs ou dans les latrines. "Quand le dépotoir était plein, on y mettait le feu, et on a retrouvé bon nombre d'objets carbonisés, explique Frédéric Adam. Mais ce qu'on a retrouvé dans les latrines est souvent en bon état : avec le temps, les excréments se transforment en vase, il n'y a pas d'oxygène et un taux d'humidité constant. C'est là qu'on va trouver des objets quasiment neufs".

Ce qui plait surtout à Frédéric Adam, ce sont les objets faits main par les prisonniers, telle cette pipe, rafistolée avec du chatterton ("preuve que c'était un objet rare sur le camp, donc précieux !") ou ce petit pantin obscène, avec un sexe en érection, caricature française d'un Allemand moqueur ou rancunier... "Je préfère trouver ça qu'un objet en or !" s'amuse Frédéric Adam. "C'est plus parlant, plus rare aussi. On est vraiment dans le quotidien et dans la tête de celui qui l'a fait".

Cette diversité d'objets témoigne aussi de l'ennui qui pouvait s'abattre sur les détenus, présents parfois plusieurs années dans le camp de Stenay : ce n'était pas un camp de travail, il fallait tuer le temps. "Ca correspond un peu à ce qu'on connaît très bien en Lorraine, qu'on appelle l'artisanat de tranchée", explique Frédéric Adam. Lors de la Première Guerre Mondiale, quand les combats cessaient, les soldats passaient ainsi leurs journées à décorer des douilles d'obus pour en faire des vases, ou à fabriquer des tabatières ou des bijoux avec les matériaux trouvés sur place.

Deux expositions en projet

Visibles aussi ce samedi, des documents que Frédéric Adam a pu réunir sur ce camp de prisonniers, dont peu d'habitants se souviennent aujourd'hui : des archives papier, des photos prises par la Croix Rouge Internationale, mais aussi des aquarelles compilées par un soldat américain, le GI Sigler. L'Inrap de Metz est en train d'organiser deux expositions sur cette grande campagne de fouilles, qui devraient avoir lieu en 2022 et 2023 au Musée de la Bière de Stenay.

