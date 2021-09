Lutte contre l'illettrisme : "je ne savais écrire que mon nom et mon prénom"

Ne savoir ni lire ni écrire : c'est le cas de 3,5% des Bretons, et de 2,5 millions de personnes en France. Un tabou, sur lequel Jean-René Mahé s'exprime à l'occasion des journées nationales de lutte contre l'illettrisme, du 6 au 12 septembre. Pendant trente ans, le Finistérien a caché à tous ou presque ses difficultés. Sorti de l'école à 16 ans sans savoir lire ni écrire, Jean-René Mahé ne met dans la confidence que sa femme. "C'était dur de donner le change, de mentir, de toujours être sur le qui-vive", se souvient ce père de cinq enfants.

Des mois d'apprentissage difficiles

Dans sa première vie, il travaille dans une usine agro-alimentaire, d'où il est licencié en 1999. Se pose alors la question de retrouver du travail. Pas facile : "pour changer de voie, on demande un niveau CAP ou BEP. Pour vous donner une idée de mon illettrisme, je savais écrire mon nom et mon prénom et ça s'arrêtait là. Avec ça, on ne fait rien du tout !"

Il se tourne alors vers des ateliers pour apprendre à lire et écrire. "Le premier jour, le formateur m'a dit que j'avais fait le plus dur : pousser la porte". Suivront des mois d'apprentissage parfois difficiles, mais Jean-René ne lâche pas. "Le jour où j'ai pu lire un paragraphe, ça a été le plus beau jour de ma vie !"

"Osez dire que vous ne savez pas lire"

Pour "aider à son tour les personnes en difficulté", il crée en 2003 l'association Addeski, "réapprendre" en breton, à Morlaix. En 2019, il est même nommé chevalier de l'ordre des Palmes académiques pour son engagement auprès des personnes en situation d'illettrisme. S'il a aujourd'hui quitté son association, il continue à s'investir auprès des personnes illettrées. Il a un message pour elles :

Osez dire que vous ne savez pas lire ! Vous trouverez toujours une oreille attentive pour vous aider

Aujourd'hui encore, il écrit presque tous les jours quelques mots dans un carnet. "Chaque papier, pour moi, c'est un chef d'œuvre", conclut l'ancien illettré.