A Lille, les conseillers pôle emploi apprennent à mieux accueillir les personnes illettrées

Trouver un emploi quand on ne sait ni lire ni écrire : un double parcours du combattant, au menu des journées de lutte contre l'illettrisme. qui ont lieu toute la semaine, jusqu'à ce dimanche 12 septembre. Plus de 400 000 personnes sont concernées par l'illettrisme dans les Hauts-de-France.

Le premier obstacle, c'est souvent de se confronter à son conseiller pôle emploi. Des formations ont lieu cette semaine dans la région pour sensibiliser les salariés de pôle emploi. A l'agence de Lille Grand Sud par exemple, on échange les rôles : les conseillers sont mis face à des vidéos en langue des signes, ou des textes en langues étrangères, pour se mettre à la place des personnes qui maîtrisent mal la lecture et l'écriture.

Offrir un meilleur accueil

L'idée est venue de Virginie Drapier, elle-même est conseillère dans l'agence : "On les met par exemple face à une affiche, avec un texte en cyrillique. Là, ils sont en difficulté : comment faire pour déchiffrer ? C'est une affiche papier, on ne peut pas utiliser internet pour traduire." Les rôles sont donc inversés. "Quand le demandeur d'emploi est confronté à sa convocation, ou à sa fiche de paye, c'est pareil ! Parfois il n'arrive par à la décrypter", explique-t-elle.

Un changement de place un peu déstabilisant mais qui fait du bien à Virginie Fontaine, elle aussi conseillère. Elle reçoit tous les jours des personnes qui ont du mal avec la lecture et l'écriture : "Ce n'est pas facile quand on ne connaît pas la langue ! Ça nous aide à être plus patients et empathiques."

Cela permet aussi de mieux repérer les personnes en difficulté, qui ne le montrent pas toujours : "Il y a une forme de honte à confier à un conseiller qu'on ne comprend pas les papiers qu'il nous donne. Quand les collègues sont sensibilisés, ils peuvent mieux orienter les personnes vers des formations par exemple", continue Virginie Drapier.

Le Nord et le Pas-de-Calais particulièrement touchés

L'illettrisme concerne 10% de la population dans le Nord, 13% dans le Pas de Calais. Les deux départements sont bien au dessus de la moyenne nationale, qui est de 7%.