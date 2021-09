Journées du café : Tony broie du noir toute la journée, dans la bonne humeur

Des effluves de caramel et de noisette embaument la brûlerie de Saint Sé et pour cause, "je suis en train de sortir du café fraîchement torréfié" explique Tony Dourdet, le propriétaire alors que dans le tambour un autre cru du Brésil attend son tour. Tony reçoit le café vert qui arrive au port du Havre et premier geste à la réception, "je sens le café et je regarde le grain pour me donner une idée du café que je vais avoir à la fin". Le café et son histoire, c'est une passion pour celui qui a ouvert sa boutique il y a trois ans.

Aavant la torréfaction, le café est vert © Radio France - Laurent Philippot

Dès qu'il lève la grille métallique de son magasin, les clients se pressent.

REPORTAGE - De un à huit cafés par jour pour les clients de la brûlerie de Saint Sé Copier

Tony se lance même dans des innovations, comme la bière au café créée avec la brasserie Spore de Gravigny.

La boisson chaude préférée des Français

Doux, corsé, fruité, expresso, allongé, noisette, cafetière, au lait ou macchiato, il y a l'embarras du choix et "les broyeurs de grains qui sont en train d'arriver sur le marché depuis quelques années ont amené une nouvelle approche du café" explique Tony Dourdet. Un broyeur, c'est justement le cadeau qu'a reçu pour son anniversaire Alain. Il est venu avec sa femme se faire conseiller pour "acheter du bon café pour se faire plaisir" et livre une anecdote quand il a commencé à travailler dans la région de Pont-Audemer il y a une cinquantaine d'années :

Quand nous allions dans un petit café du village et que nous demandions simplement deux cafés, systématiquement, on nous servait deux cafés et deux Calva - Alain

Conseils d'utilisation du broyeur à grains pour Alain et Evelyne © Radio France - Laurent Philippot

Les conseils de Tony

Au fil de la journée, la consommation de café varie : "Un grand bol, non sucré" le matin pour Nicole alors que Florent s'enfile "un expresso bien serré".

L'expresso le matin est à réserver aux estomacs non fragiles conseille Tony Dourdet Copier

Arabica ou robusta ? Là encore, tout est une histoire de goût. "Dans nos régions, Normandie, chez les Chtis, Bretagne, on a quand même une longue période robusta" détaille Tony Dourdet mais "aujourd'hui l'arabica reprend sa place parce qu'il a développé beaucoup plus de cépages et qu'il est plus fruité mais les Italiens utilisent le robusta dans l'expresso". Comme pour le vin, on parle de cépages pour le café. À la brûlerie de Saint Sé, Tony Dourdet et Audrey Molière proposent des "cafés d'exception" du monde entier, Guatemala, Costa Rica, Kenya, Mexique, Rwanda, Burundi, Colombie ou encore Papouasie Nouvelle-Guinée pour une invitation au voyage devant votre tasse.

Beaucoup de clients viennent aussi à la brûlerie de Saint Sé pour le sourire d'Audrey © Radio France - Laurent Philippot

Les journées du café sont organisées par le collectif café et vendredi 1er octobre, le café sera célébré dans le monde entier. Il a, lui aussi, sa journée internationale.