Journées du patrimoine à Tours : Osez le féminisme dénonce l'invisibilité des femmes dans l'espace public

Dénoncer le manque de visibilité des femmes dans l'espace public. C'est le but d'une action d'affichage place du Monstre à Tours, organisée ce samedi matin par Osez le féminisme 37. Le collectif profite des journées du patrimoine pour revendiquer l'héritage féminin dans l'histoire.

Le collectif Osez le féminisme 37 réclame une plus grande visibilité des femmes dans l'espace public, à l'occasion des journées du patrimoine.

"Faisons une place monstre aux femmes". L'affiche est tenue par les mains du monstre, cette fameuse statue place du Grand-Marché à Tours. Un symbole et un message qu'a voulu faire passer Osez le féminisme 37, à l'occasion des journées du patrimoine, ces 18 et 19 septembre. Le collectif veut ainsi dénoncer le manque de visibilité des femmes dans l'espace public, et célébrer les journées du matrimoine.

Des noms de femmes pour des espaces publics

Les militantes pointent la surreprésentation des hommes lors de ces journées du patrimoine. "95% des lieux à visiter ont été créés par des hommes", indique le collectif dans un communiqué. "C'est un héritage qui, à l'image de la société, invisibilise et oublie toujours les femmes. [...] Alors que notre histoire regorge de scientifiques, de femmes politiques, de sportives, d'autrices, de militantes, d'artistes, de résistantes !"

Des pancartes ont été accrochées aux arbres, de part et d'autre du Monstre, place du Grand-Marché à Tours. - Osez le féminisme 37

De chaque côté du Monstre, d'autres pancartes ont été accrochées aux arbres, "réclamant de toute urgence des noms de femmes pour les bâtiments publics, tel qu'un lycée Rosalind Franklin [une physicochimiste anglaise, ndlr] ou un parc François d'Eaubonne [femme de lettres française, ndlr]". Des noms d'espaces publics qui permettraient aux jeunes filles et femmes de se sentir mieux représentées dans la société, "de se projeter dans des métiers qui leur sont plus ou moins fermés, et voir qu'elles peuvent réussir dans tous les domaines", estime Osez le féminisme 37.