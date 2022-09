Journées du patrimoine : ces lieux à visiter en Sarthe ce week-end

Les idées de sortie ne manquent pas en Sarthe ce week-end pour les journées européennes du patrimoine. De nombreux monuments sarthois se visitent gratuitement (mais souvent avec réservation), certains sont habituellement fermés aux visiteurs.

Le manoir de la cour à Asnières-sur-Vègres

A Asnières sur Vègres, près de Sablé-sur-Sarthe, vous pouvez visiter le manoir de la cour. Un bâtiment exceptionnel datant du 13e siècle, et qui abritait à l'époque les chanoines du Mans. "Quasiment l'intégralité du bâtiment est visitable, il est très bien conservé", raconte Maël Leret, son gérant. "Les maçonneries sont encore en place, la charpente est d'origine, elle a été datée entre 1293 et 1295." Les visites sont prévues de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Ce n'est pas le seul lieu d'exception sarthois. La plupart des églises et châteaux sarthois sont visitables dans le département comme à la Ferté-Bernard, La Flèche ou au Breil-sur-Mérize avec le château du domaine de Pescheray.

Les musées s'animent

Ce week-end, des animations sont aussi prévues dans plusieurs musées en Sarthe. C'est le cas du musée du vélo à Villeneuve-en-Perseigne, qui prévoit des courses entre 10h et 11h pour les 3-6 ans. Le musée de la faïence et de la céramique à Malicorne prévoit un escape-game culinaire le samedi à 15h. Des visites guidées sont également prévues à la rotonde ferroviaire de Montabon ou au Mans au musée des 24 Heures du Mans, au musée de Tessé et au musée Jean-Claude Boulard où "une visite théâtralisée" est prévue toutes les demi-heures entre 15h et 16h30."

Ces monuments qui ne se visitent pas d'habitude

Les journées du patrimoine ouvrent aussi des portes habituellement closes. C'est le cas du conseil départemental et de la préfecture, si vous voulez découvrir l'intérieur du bureau du préfet. Des visites commentées des archives départementales sont prévues dimanche de 11h à 18h. "Toutes nos archives mises bout à bout, c'est la distance entre le Mans et Bonnétable", précise Isabelle Eymeret-Dauvois, la responsable de ces journées pour le site. "Le document le plus ancien, c'est cette charte datée de 1067, 1080, c'est un parchemin en latin qu'on traduira et présentera aux visiteurs."

Ces lieux qui ont besoin de votre aide

Si vous n'avez pas le temps de visiter ces lieux, vous pouvez aussi les aider. Depuis quatre ans, le loto du patrimoine permet de reverser une enveloppe aux monuments en péril. En Sarthe, le premier à avoir bénéficié de cette opération était le prieuré de Mayanne à Dangeul, entre le Mans et Mamers. Les travaux ont débuté en février, grâce à la somme de 176.000 euros, mais une nouvelle collecte a été lancée sur le site de la fondation du patrimoine. "C'était un monument en grand péril, il est de 1450 et entièrement en bois, ce qui est un exploit incroyable", raconte son propriétaire Jürgen Klötgen. "Je pense que cette aide est indispensable."

Il leur faut recueillir 200.000 euros d'ici l'an prochain. Vous pouvez réécouter ici l'interview complète de Jürgen Klötgen et vous pourrez retrouver sur l'antenne de France Bleu Maine ce week-end toutes les informations relatives aux différentes sorties organisées pour ces journées du patrimoine.