Journées du patrimoine : dans le Tarn, le train touristique attend toujours la réparation du pont

Depuis 2018, le train touristique du Tarn n'effectue plus de trajets entre Saint-Lieux-lès-Lavaur et Giroussens, à cause de la fermeture d'un pont. Un manque à gagner pour l'association, qui doit se réorganiser. Où en est-on désormais ? On fait le point à l'occasion des Journées du patrimoine.

Ce dimanche 19 septembre, le petit train touristique du Tarn, qui part désormais des Jardins des Martels à Giroussens, ne fait pas le plein. La saison se termine, quelques voyageurs sont tout de même au rendez-vous, comme les bénévoles, infatigables.

L'été, les membres de l'association des chemins de fer touristiques du Tarn s'occupent de faire tourner le petit train et de l'entretenir. L'hiver, ils entretiennent les voies. Et désormais, ils exposent dans un musée plusieurs wagons et locomotives qu'ils ont rénovés.

Jacques Daffis et François Saussède, bénévoles depuis 46 ans, devant un train à vapeur qu'ils ont rénové, désormais exposé au musée du chemin de fer industriel du Tarn. © Radio France - Léa Dubost

"C'est une passion, que voulez-vous, ça ne s'explique pas", sourient Jacques Daffis et François Saussède, bénévoles depuis 1975.

Se réorganiser pour continuer à faire vivre l'association

Seulement, en 2018, après l'effondrement d'un pont à Gênes, quasiment tous les ponts sont inspectés. Celui qui enjambe la rivière de l'Agout et qui relie Saint-Lieux-lès-Lavaur à Giroussens, se retrouve fermé par arrêté préfectoral car une fissure inquiétante est observée.

"Le train ne peut plus passer. Nous n'avons plus la possibilité de partir de l'ancienne gare de Saint-Lieux pour aller à Giroussens, le trajet est forcément réduit et donc un peu moins intéressant. Pour nous, c'est un manque à gagner et une grosse réorganisation", explique Jacques Daffis. Et l'association, qui s'investit déjà beaucoup pour le petit train, n'a pas les moyens de financer les travaux.

Le pont est fermé à la circulation depuis 2018, pour risque d'effondrement. © Radio France - Léa Dubost

Du retard pour les réparations et des recherches de financements

Plusieurs études ont été menées depuis la fermeture du pont, pour estimer l'ampleur des travaux et leur coût. Remettre ce pont aux normes coûterait entre 600.000 et 1 million d'euros. "Tout a pris du retard, déjà, à cause du Covid, et puis à cause des élections municipales. Résultat, on a perdu 2 ans et on aimerait bien que cela avance. Heureusement, on se sent soutenus par la mairie et le département", explique Jacques Daffis.

Le maire de Giroussens justement, Gilles Turlan, travaille avec la mairie de Saint-Lieux-lès-Lavaur et le département du Tarn pour tenter de trouver des solutions, mais surtout, des financements.

"Ce n'est pas anodin de réparer ce genre de pont qui date de 1925, nos petites communes n'ont pas les moyens. On va désormais lancer une étude qui va nous permettre de lancer un appel d'offres, pour enfin débuter la réparation du pont. Mais cela prend du temps, et il va falloir faire le tour de tous nos partenaires financiers", poursuit Gilles Turlan.

Cependant, l'élu ne cache pas qu'il craint "un manque d'intérêt pour ce pont, seulement traversé par le petit train et quelques voitures. Mais c'est notre patrimoine, et une richesse pour le tourisme de proximité." Il espère voir les travaux débuter en 2023.