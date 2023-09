Journées du patrimoine : du monde aux ateliers généalogie proposés par les Archives du Calvados

"Depuis le Covid, les ateliers ont de plus en plus de succès. Pendant les confinements, les gens cherchaient des occupations, ils fouillaient dans les greniers, et donc certains se sont passionnés pour la généalogie", constate Francis Colard, président du Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL), qui se réjouit d'être devant une salle pleine ce samedi 16 septembre. À l'occasion des Journées du Patrimoine 2023, il propose des ateliers généalogie, aux Archives départementales du Calvados à Caen. Les deux premiers ateliers ont rapidement été complets, il a fallu en rajouter un troisième, pour ce dimanche 17 septembre.

ⓘ Publicité

La meilleure période pour se lancer

"Le but, c'est de permettre aux gens de faire leur arbre généalogique. On apprend les bases à ceux qui débutent, et on peut aussi aider ceux qui ont déjà commencé, et qui bloquent à un endroit, par manque de documents par exemple", explique Alain Bloquel, membre du CEGECAL. Selon lui, nous sommes dans la meilleure période pour se lancer dans la généalogie. "Grâce à Internet, on trouve presque tout maintenant dessus ! Avant, il fallait se rendre dans les mairies, dans les archives. Maintenant, c'est plus rapide. Certains logiciels font même presque tout le travail pour vous", poursuit-il.

"Questionnez votre famille"

Pour autant, "on ne trouve pas tout sur Internet", précise Francis Colard. Il invite d'ailleurs à vérifier, systématiquement, chaque information trouvée à l'aide de documents papiers (actes de naissance, de décès, etc.). "Et la première source, c'est votre famille. Questionnez votre famille, demandez à vos grands-parents leur histoire, le nom des personnes sur les vieilles photos, ça vous aidera forcément", conseille-t-il. Si vous êtes intéressés, vous pouvez tenter de réserver une place pour l'atelier de ce dimanche après-midi, au 02.31.47.18.50. Sinon, le CEGECAL propose des ateliers, un mardi par mois, aux Archives du Calvados.