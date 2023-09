Journées du Patrimoine en Dordogne 2023 : notre sélection des sept endroits à voir pendant le weekend

1/ Des chefs-d'œuvre parisiens exposés à Boulazac

Ce samedi 16 septembre, les ateliers de la Socra ouvrent leurs portes. La société de Marsac-sur-l'Isle spécialisée dans la restauration expose exceptionnellement ses œuvres entre 9h30 et 18h30. Les visiteurs pourront voir notamment la tête en plâtre de la statue de la liberté parisienne. Cette version réduite (à l'échelle 1) de la grande sœur américaine est installée habituellement sur l'île aux cygnes à Paris. Les visiteurs pourront également voir des éléments décoratifs du cinéma la Pagode à Paris (un lion en bronze et une grue en laiton doré).

Les restaurateurs de la Socra seront présents toute la journée pour présenter leur métier et leur savoir-faire.

2/ Un combat à l'épée comme si vous y étiez

La compagnie d'Armes du Périgord propose un spectacle d'escrime artistique ce samedi 16 septembre, à 11 heures et à 16 heures sur le parking de la navette ferroviaire de Niversac.

3/ L'histoire du football

La commune de la Chapelle-Gonaguet propose ce dimanche 17 septembre, une journée pour découvrir l'histoire du football et des clubs de foot. C'est entre 10 heures et 18 heures au stade. L'entrée est gratuite.

4/ Les instruments d'un ancien lycée

Le lycée Bertrand de Born de Périgueux ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi et ce dimanche pour les journées du patrimoine pour montrer sa collection d'instruments scientifiques qui datent du 19e et du début du 20e. Cette collection est protégée au titre des Monuments historiques.

Les visites sont commentées et des démonstrations sont prévues. Il faut réserver sa visite qui est gratuite .

5/ L'histoire de la championne de Sainte-Nathalène

Un documentaire a été tourné sur la carrière d'athlète de Nicole Duclos qui vit à Sainte-Nathalène. Amie et rivale de Colette Besson, elle a remporté plusieurs titres de championne d'Europe et de France. Il sera projeté ce samedi à la bibliothèque de Sarlat, entre 21h30 et 23 heures (plusieurs projections d'affilée).

6/ Une usine d'eau potable

Vous pourrez visiter ce samedi 16 septembre, entre 9h et 17 heures, l'usine de production d'eau potable de Véolia à Boulazac. Les différentes étapes du traitement de l'eau potable seront présentées ainsi que l'unité de décarbonatation. L'entreprise fête ses 170 ans cette année et a décidé d'ouvrir ses portes pour la 40ᵉ édition des journées du patrimoine.

L'usine de production d'eau potable est située Chemin de la Source, 24750 Boulazac-Isle-Manoire.

7/ le château de Jacquou le Croquant

Le château de l'Herm qui sert de décors au roman Jacquou le Croquant est en pleine restauration par son nouveau propriétaire, Nicolas de Laage de Meux, se visite depuis jeudi et jusqu'à dimanche aux horaires suivants : 9h, 9h30,11h, 11h30 puis 14h, 14h30, 15h30, 16h, 17h,17h30. Il faut s'inscrire par mail.