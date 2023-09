Journées du patrimoine : "ça sentait le charbon", des anciennes mines à découvrir en Dordogne

C'est un petit village de 88 habitants où le calme règne. Au loin, on entend que le chant des coqs. Difficile de s'imaginer des usines, des galeries et du charbon. Pourtant, si l'on fait attention aux bords des routes dans la commune de Cladech, en Dordogne, il est possible d'apercevoir l'entrée des mines qui ont existées jusqu'aux années 1940. A l'occasion des journées du patrimoine, le domaine des Coquelicots s'ouvre au public pour découvrir ce site et visiter une exposition ce samedi 16 septembre, entre 10 heures et 18h30.

Isabelle Petitfils s'approche de l'entrée d'une des galeries. La guide et géographe explique : "C'est exactement le tunnel qu'empruntait les mineurs pour extraire avec des pics et des pioches le minerai". Ce charbon est du lignite, faible en carbone donc de médiocre qualité. Mais il était fortement demandé dans l'entre-deux-guerres. La mine a ainsi connu une forte activité entre 1914 et 1940 avec une quarantaine de mineurs, avant sa fermeture en 1948.

Transmettre et témoigner

Contrairement aux mines du Nord, les galeries sont en pentes douces. Elles ne descendent pas à des centaines de mètres de profondeur. "Il y a des boyaux de plusieurs côtés, et au fond les mineurs sortaient le lignite. Des wagons attendaient sur des petites lignes de chemin de fer", décrit la guide. Parfois le travail devenait tragique comme en 1900 lors d'un coup de grisou qui fera quatre victimes.

Des mineurs dans les galeries du Périgord Noir - Isabelle Petitfils

Devant une deuxième entrée, un wagon retrouvé dans la terre est exposé. "C'est un vrai de vrai, on l'a exhumé, nettoyé, dérouillé pour qu'il reste en état et qu'il soit le témoin de ce qu'il s'est passé ici", déclare Isabelle Petitfils. Elle a à cœur de transmettre cette histoire industrielle, tout comme François Muñoz, ancien enseignant passionné. Ce sont eux deux qui organisent les visites ce samedi.

Dans l'exposition, une quinzaine de panneaux racontent l'histoire de ces mines, pas seulement celle de Cladech mais de toutes celles du Périgord Noir. "Quand on se balade, on voit les châteaux, les grottes, mais on ne pense jamais à ces souterrains. Pourtant c'est incroyable", confie la géographe.

"Il n'y avait pas de lumière"

Un travail de transmission d'autant plus important que tous les anciens mineurs sont désormais décédés. Mais dans le lieu-dit Malvie, Guy qui vit ici depuis sa naissance, se souvient : "On sentait cette odeur de charbon désagréable qui reste tout le temps. On entendait un bruit de sirène, de trémies, de camions aussi". Enfant, l'habitant se rappelle aussi de voir les chevaux dans la cavalerie. Ils tiraient les wagons depuis les galeries.

A l'époque, Guy marche tous les matins avec Yvette pour aller à l'école. C'est toujours sa voisine aujourd'hui. Le père de cette habitante de 91 ans était mineur. "Un jour j'y suis rentré avec lui dans les galeries, il n'y avait pas la lumière !", plaisante-t-elle. Ca fait longtemps, elle ne se souvient plus de tout. Mais son fils, à côté, était attentif aux histoires de son grand-père : "Il racontait que c'était difficile, dessous, parce qu'il y avait d'importantes nappes d'eau. Ils n'avaient plus à sortir le charbon".

Mais Yvette regrette surtout l'animation que ces mines apportaient. Il y avait des polonais, des espagnols, des portugais. "En face des galeries, il y avait un bistrot et tous les dimanches c'était le bal, c'était bien", se souvient-elle. Mais en 1948 la mine ferme. Aujourd'hui, un stade de football a remplacé l'usine un peu plus loin. Tous les anciens mineurs sont décédés. Il ne reste donc plus qu'Isabelle et François, les guides, pour transmettre l'histoire de ces gueules noires périgourdines.

Les visites ce samedi 16 septembre se font sans réservation, au domaine des Coquelicots, à Cladech, de 10 heures à 18h30.