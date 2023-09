Journées du patrimoine : La Maison de la Prasline Mazet ouvre pour la première fois les portes de son atelier

En ce week-end des journées du patrimoine, la Maison de la Prasline Mazet a ouvert pour la première fois les portes de son atelier à Amilly**.** Ce sont près de 240 chanceux qui ont pu découvrir quelques secrets de fabrication de la fameuse praline de Montargis, friandise qui existe depuis le XVIIème siècle. En passant les portes de l'atelier, les machines tournent à plein régime et l'odeur de confiserie monte directement aux narines. "Pour faire le praliné, on va cuire des fruits secs, des amandes, des noisettes ou bien les deux en même temps. On va les cuire dans du caramel en faisant un sirop de sucre (composé d'eau, de sucre et de glucose), et on va plonger les fruits secs dedans." explique le chef chocolatier Hugues Pouget qui a repris la maison Mazet en 2017.

Cette phase de cuisson est essentielle pour réussir la recette "On va cuire aux alentours de 180 degrés mais il ne faut surtout pas dépasser les 185 degrés sinon c'est trop amer. J'écris mes recettes mais c'est très empirique. On fait des essais, on peut cuire un peu plus, un peu moins, c'est ça la beauté de notre métier, on ajuste à chaque fois pour trouver le meilleur équilibre."

Entre 500 kilos et une tonne de pralines produites par semaine

Après la cuisson, les blocs d'amandes ou de noisettes caramélisées sont broyés, puis les pralines sont enduites de gomme d'acacia pour les rendre brillantes (cette phase s'appelle le gommage). Enfin, les pralines sont séchées à très forte température pour éviter qu'elles ne collent entre elles. Toutes ces étapes de fabrication de la praline se font en trois jours :"Sur ces trois jours de fabrication, en fonction de la production, on va faire entre 500 kilos et une tonne de pralines par semaine." indique Hugues Pouget

Une fois cuits, les blocs de noisettes caramélisés sont posés sur une table en fonte destinés à les refroidir avant de passer à l'étape du broyage. © Radio France - Antoine Vandendrische

Les visiteurs sont conquis, Edith vient de Montargis et pour elle cette visite de l'atelier était une occasion à ne pas rater : "Dès que je veux faire découvrir Montargis à de la famille ou à des amis, ça passe par la praline. Donc faire une visite dans le lieu où on la fabrique, c'était très important pour moi.", Ce qui marque également les visiteurs, c'est le savoir-faire et l'artisanat derrière la fabrication des pralines, tout est fait à la main. "Voir tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent le produit, c'est ce qui est beau dans l'histoire. Et aussi pouvoir les rencontrer et les voir faire de nos propres yeux." Et plus que tout, c'est un patrimoine qu'il faut chérir pour Marie-Thérèse, habitante de Montargis depuis 60 ans : "Ça m'aurait donné envie de faire ce métier plus jeune, il y a aussi de la fierté d'avoir cette fabrique à Montargis."

La maison Mazet souhaite renouveler l'expérience

Car ouvrir les portes de l'atelier pour la première fois, c'est bien l'occasion pour le chef Hugues Pouget de valoriser l'artisanat derrière la fabrication des pralines : "Ce sont des vrais métiers de plaisir et de passion. L'idée c'est de former des jeunes et des personnes à nos métiers. Nous sommes en 2023, il faut être fier de notre savoir-faire, il faut être fier de ce que l'on fait. Si nous pouvons créer des vocations, ce serait merveilleux." indique-t-il. "Evidemment on a toujours nos petits secrets de fabrication, mais la gourmandise, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Mon rôle de chef chocolatier et chef d'entreprise, c'est de faire perdurer le savoir-faire dans le temps. Il y a des industriels qui font ça de manière industrielle. Nous, nous sommes attachés à l'artisanat."

Cyril, confiseur, procède à la face de séchage des pralines, dernière étape avant le conditionnement. © Radio France - Antoine Vandendrische

Le franc succès de ces visites motive Hugues Pouget à renouveler l'expérience "Il y avait huit visites de programmées ce week-end, tous les créneaux sont partis en 48h. Il est clair que nous organiserons de nouvelles visites pour les prochaines journées du patrimoine et on peut même imaginer faire des visites une fois par mois à l'avenir."