Journées du patrimoine : la nouvelle cité judiciaire de Poitiers fait un tabac

Les Poitevins et les autres sont venus nombreux samedi 21 septembre pour visiter la toute nouvelle cité judiciaire à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

Poitiers, France

Ils étaient peu nombreux à y être déjà entrés depuis son ouverture en avril dernier. Alors les visiteurs se sont pressés sur le parvis pour entrer dans la nouvelle cité judiciaire de Poitiers à l'occasion des journées du patrimoine. Une journée réussie puisque les visiteurs semblaient contents de leur petit tour à l'intérieur du bâtiment historique.

Beaucoup de Poitevins curieux

Pour la plupart, ils ont suivi tous les travaux, de plus ou moins près. Voisins, joggeurs ou automobilistes qui passent devant tous les jours, les Poitevins étaient curieux de voir comment l'ancien lycée des Feuillants a été transformé. "Je passe souvent devant et j'avais vraiment envie de voir comment c'était à l'intérieur", "Le bâtiment a été rénové de manière magnifique" nous confirme des visiteuses.

"Magnifique", c'est d'ailleurs le mot que l'on entend le plus à travers la salle des pas perdue. En deuxième position, c'est "lumineux". "J'aime aussi beaucoup la combinaison de l'ancien avec le moderne, du bois et du verre, c'est assez audacieux."

Peu de Poitevins avaient déjà eu l'occasion d'entrer dans la cité judiciaire ("et tant mieux !" dit une visiteuse en riant) © Radio France - Marie Dorcet

Préserver le patrimoine et rendre la justice accessible

Ce n'est pas tous les jours qu'on visite un bâtiment judiciaire, et ça, Mickaël Fellman l'architecte en a bien conscience. C'est pour cela qu'il est content que la cité ait ouvert ses portes pour la journée. "On n'est pas dans le cadre de al justice, mais de cette réhabilitation que tout le monde à Poitiers a suivi. C'est un patrimoine important dans sa valeur mémorielle".

Il a fallut rajouter des créneaux de visites du premier étage et son escalier monumental. © Radio France - Marie Dorcet

La procureure générale, Dominique Moyal, était là aussi, pour surveiller le bon déroulement de la visite, et animer les débats notamment. Elle a aussi dû gérer le petit couac de la journée : rajouter des créneaux de visite pour le premier étage et surtout l'escalier monumental, qui date de l'époque du lycée et est resté intact.