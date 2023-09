Journées du Patrimoine : la Somme dévoile aussi une partie de son histoire industrielle

Les Journées Européennes du patrimoine ont 40 ans ! Et comme chaque année, des centaines de bâtiments ouvrent leurs portes. Et il n'y a pas que les églises et les châteaux. Dans la Somme, plusieurs sites industriels seront aussi accessibles ce week-end.

Des églises, des sites naturels, des châteaux, des moulins, des musées. Mais pas seulement ! A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine (16 et 17 septembre), plusieurs sites industriels de la Somme ouvrent leurs portes. Comme lors des éditions précédentes, des visites guidées du technicentre de la SNCF d'Amiens sont organisées dans le quartier Gare la Vallée (9h-12h). Vous pourrez y découvrir le fonctionnement de cet outil ou est assurée la maintenance des rames des TER de la région Hauts de France. Au cœur de la Zone Industrielle nord d'Amiens, le centre de tri de Véolia sera lui aussi ouvert. L'usine opère le tri des déchets issus de la collecte sélective par le biais de technologies de pointe, notamment via un écran tactile, qui permet le tri sans contact avec les déchets. Vous pourrez aussi voir à l'œuvre le robot max, doté d'intelligence artificielle. Usine de boutons et centrale hydroélectrique Une institution de Bernaville, dans le nord de la Somme ouvre également ses portes dès ce vendredi (8h30-11h30) sur réservation ([06 85 66 85 94](tel:06 85 66 85 94)). L'usine Crépin Petit, qui fabrique des boutons depuis 150 ans propose des visites guidées du site, en partenariat avec Les Amis de la Bibliothèque Madeleine Blaire. Autre anniversaire, autre visite. L'usine hydroélectrique de Long, dans la vallée de la Somme célèbre ses 120 ans ce week-end. Sur réservation (03 22 23 62 65), vous pourrez assister à une visite du site (30min) ce samedi (14h-17h) et ce dimanche (10h à 17h).